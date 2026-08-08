¡Ya nació! Michelle Galván, conductora mexicana de noticias se convierte en mamá por segunda vez y presenta a su bebé FOTO

Meses atrás, la conductora Michelle Galván sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba esperando a su segundo hijo. La noticia tomó por sorpresa a muchos, pues apenas dos años atrás había hecho público su divorcio, luego de una década de matrimonio.

Ahora, la conductora vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez por una feliz noticia: ¡ya nació su segundo bebé! Michelle Galván y su actual pareja, Andrés Asion, dieron la bienvenida al pequeño y compartieron los primeros detalles de este momento tan especial. ¿Cómo anunciaron su llegada? Te contamos.

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Michelle Galván / YT: MamásLatinas, IG: michellegalvantv y canva

¿Cómo anunció Michelle Galván el nacimiento de su segundo bebé?

La conductora de documentó gran parte del proceso desde un día antes del nacimiento. A través de sus historias de Instagram, mostró desde el momento en que se dirigía al hospital acompañada de su pareja, Andrés Asion, y sus padres, dejando ver la emoción y los nervios por conocer al nuevo integrante de la familia.

Horas después, a través de una publicación conjunta de ‘Primer Impacto’, programa que conduce, Univision y las cuentas personales de la pareja, se confirmó que ¡el bebé ya estaba en brazos de su mamá! La publicación estuvo acompañada de una tierna fotografía del primer abrazo entre Michelle y su pequeño.

Tras anunciar la llegada de su bebé, la periodista compartió una tierna fotografía familiar. Michelle Galván destacó un detalle que consideró muy significativo: su pequeño nació el día 8, del mes 8 y alrededor de las 8 de la mañana, ¡una coincidencia que hizo todavía más especial su llegada!

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¿Cuántos hijos tiene Michelle Galván?

Antes de la llegada de su segundo bebé, Michelle Galván ya había vivido la maternidad por primera vez en julio de 2020, cuando nació su primogénita, fruto de su matrimonio con Fernando Guajardo.

Ahora, seis años después, la conductora vuelve a convertirse en mamá, pero en esta ocasión junto a su actual pareja, el empresario y agente inmobiliario Andrés Asion, de 50 años, con quien comparte esta nueva etapa de su vida.

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Michelle Galván y su pareja / Revista People

¿Cómo Conoció Michelle Galván a su actual pareja, Andrés Asion?

Michelle Galván ha contado que su historia con Andrés Asion comenzó mucho antes de que ambos se convirtieran en pareja. Se conocieron hace más de una década durante una celebración del 4 de julio, a la que la periodista acudió acompañada de quien en ese momento era su esposo.

En aquella ocasión, Michelle reconoció que no sintió una conexión inmediata con Andrés, aunque sí quedó encantada con alguien de su familia. “No hice clic a primera vista con Andrés, yo hice amor a primera vista con su mamá”, recordó entre risas.

Años después, sus caminos volvieron a encontrarse de manera inesperada. Luego de su divorcio, Michelle coincidió nuevamente con Asion en una galería de arte. Ese encuentro terminó siendo clave para que surgiera una historia de amor, pues la conductora incluso se tomó una fotografía con él y se la envió a algunos amigos que ambos tenían en común.

Fueron precisamente esas amistades quienes comenzaron a animarlos para que se dieran una oportunidad y salieran juntos, dando paso a la relación que mantienen actualmente y que ahora, ya les dio un hijo en común.

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