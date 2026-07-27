Cynthia Rodríguez presume por fin su pancita de embarazo del bebé que espera junto a Carlos Rivera

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron recientemente que están en espera de su segundo bebé, una noticia que enterneció a sus seguidores.

Ahora, la conductora reapareció frente a las cámaras junto al cantante durante su estancia en Marbella, España, donde presumió por primera vez su pancita de embarazo. ¿Cómo luce en esta nueva etapa? Te contamos.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

Así mostró Cynthia Rodríguez su pancita de embarazo junto a Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez compartió en Instagram varias postales de su paso por la Global Gift Gala, el evento benéfico organizado por la empresaria María Bravo en Marbella, España, al que asistió acompañando a Carlos Rivera.

La conductora también publicó una sesión de fotos en la que dejó ver el elegante vestido que eligió para la gala y, de paso, presumió por primera vez su pancita de embarazo.

Además, compartió un par de historias en Instagram en las que mostró algunos obsequios que recibió de una marca para su futura bebé, quien dice que ya está muy “consentida” desde antes de nacer.

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¿Cómo anunciaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez que serían papás por segunda vez?

El pasado 22 de julio, la pareja anunció que estaba en espera de su segundo hijo, con una publicación en Instagram en la que aparecen las manos de Carlos, Cynthia y su primer hijo sobre unas prendas de bebé color rosa, y pétalos de rosa formando el nombre de la bebé que esperan, revelando así ¡que será niña!

El cantante acompañó la fotografía con un mensaje agradeciendo la oportunidad de ser padre nuevamente y calificando el embarazo como una “bendición”.

“Dios nos ha vuelto a bendecir... Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León.”, escribió

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¿Cuándo nacerá la bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

El primer hijo de la pareja nació en agosto del 2023, un año después de su boda en España. Anunciaron que están en espera de su segundo bebé en julio del 2026.

Aunque no se sabe cuál será la fecha exacta para su nacimiento, tomando en cuenta los nueve meses promedio de gestación y que tenga poco tiempo de embarazo, se espera que la bebé nazca en la primavera del 2027.

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