Carlos Rivera habla con amor de su familia y hace revelación: ¿planea tener otro bebé con Cynthia Rodríguez?

El nombre de Carlos Rivera volvió a colocarse entre las búsquedas luego de que el intérprete hablara abiertamente sobre su vida familiar y la posibilidad de agrandar su familia con Cynthia Rodríguez. En una reciente entrevista con Despierta América, el cantante reveló cómo ha sido su etapa de como padre desde el nacimiento de su hijo en 2023. ¿Planea tener otro hijo? Aquí te contamos los detalles.

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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebran el cumpleaños de su bebé / IG: @cynoficial / @carlosrivera

¿Cómo cambió la vida de Carlos Rivera tras convertirse en papá?

Carlos Rivera compartió qué es lo que más disfruta de ser papá:

“Que te mire a los ojos y que te diga, ‘papi’... O sea, a mí, todo, todo para mí es lo más bonito, pero bueno, que venga a mí y me diga, ‘papi’, que me abrace, ese es mi máximo en la vida” Carlos Rivera

Además, en una conversación previa dentro del pódcast La magia del caos de Aislinn Derbez, el cantante profundizó en cómo la paternidad ha influido en su estilo de vida.

“Llegó en un momento ideal, donde ya habíamos cumplido muchos sueños, porque sí te cambian las prioridades” Carlos Rivera

En esa misma charla, destacó la dinámica familiar que ha construido junto a Cynthia Rodríguez y su hijo, resaltando la importancia de compartir tiempo juntos.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su primer hijo muy ilusionados. / Instagram: @cynoficial / @carlosrivera

¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tendrán otro bebé?

Una de las preguntas que más ha surgido entre el público es si la pareja ya está pensando en tener un segundo hijo. Ante esto, Carlos Rivera fue claro al señalar que, por ahora, no hay una decisión tomada, aunque la posibilidad sigue sobre la mesa.

El cantante explicó que todo dependerá del momento adecuado, dejando ver que no se trata de una decisión inmediata.

“Pues no sé, no lo pensaría todavía, pero sí me encantaría Carlos Rivera

Expresó durante la entrevista, sin profundizar en fechas ni planes específicos.

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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dan la bienvenida a nuevo integrante en su familia / IG: @cynoficial / @carlosrivera

¿Cómo integra Carlos Rivera su música en la vida de su hijo?

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la manera en la que el cantante ha vinculado su carrera musical con su entorno familiar. Carlos Rivera reveló que su música forma parte de la rutina diaria de su hijo.

Incluso, mencionó que uno de los temas que acompaña los momentos de descanso de su hijo fue compuesto por él mismo. Esta situación refleja cómo su faceta artística también se ha integrado a su vida como padre.

“Mi hijo se duerme siempre con ¿Qué significa el amor? y entonces la repite, la repite, la repite” Carlos Rivera

Por ahora, Carlos Rivera mantiene abierta la posibilidad de volver a convertirse en padre, mientras continúa disfrutando de su presente familiar. Las declaraciones del cantante han generado conversación entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier novedad sobre un posible nuevo integrante en la familia.

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