Cynthia Rodríguez enloquece las redes con romántico mensaje a Carlos Rivera por sus 40 años: así celebraron

Carlos Rivera festejó sus 40 años con una fiesta de lujo en Tlaxcala y una declaración de amor que encendió las redes: la dedicatoria de Cynthia Rodríguez. La exconductora le escribió un mensaje que se hizo viral por honesto, romántico y directo al corazón; él respondió con otra joya para el álbum familiar. Entre invitados top, tonos en rojo, pastel de cinco pisos y recuerdos de La academia, la pareja volvió a confirmar por qué su historia está entre las más queridas del espectáculo en México.

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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera presumen a su bebé / IG: @carlosrivera / @cynoficial

¿Qué mensaje le dedicó Cynthia Rodríguez a Carlos Rivera por su cumpleaños 40?

La conductora no dejó pasar la oportunidad de expresar públicamente el amor que siente por su esposo. A través de redes sociales, Cynthia Rodríguez felicitó a Carlos Rivera por sus 40 años con un texto cargado de emoción que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

En su publicación, la también cantante habló del orgullo que siente por el artista y por la familia que han construido juntos. Sus palabras fueron directas y profundamente románticas:

“Larga vida al amor de mi vida. A tu música, a tus sueños, a tu corazón noble y a la hermosa familia que hemos construido juntos. (nuestro hijo) y yo te celebramos hoy y todos los días, porque somos los más afortunados de caminar la vida a tu lado. Que la vida te regrese multiplicado todo el amor que das”, se lee.

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¿Cómo reaccionó Carlos Rivera al mensaje de Cynthia Rodríguez?

La respuesta del cantante no se hizo esperar. Poco después de que la felicitación se volviera viral, Carlos Rivera reaccionó al mensaje de su esposa con un comentario igual de romántico.

El intérprete agradeció públicamente el cariño de Cynthia y aprovechó para destacar lo importante que son ella y su hijo en su vida.

“Amor mío, Dios ha sido muy bueno conmigo. Lo mejor de toda esta vida que he vivido eres tú y mi (hijo). Que sean doscientos años los que estemos juntos o un poquito más”, escribió el cantante.

La interacción entre ambos generó una ola de comentarios de fans que celebraron la relación de la pareja y es que para románticos, solo ellos saben hacerlo.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños 40 de Carlos Rivera?

Más allá del mensaje viral, el cumpleaños del cantante también estuvo marcado por una celebración de lujo en Tlaxcala. De acuerdo con lo que trascendió, el festejo de Carlos Rivera se llevó a cabo en Casa Huamantla, una propiedad del propio artista.

La fiesta reunió a cerca de 200 invitados y tuvo una temática elegante en tonos rojos. Durante la velada hubo música, baile y un ambiente de gala que llamó la atención de quienes asistieron.

Entre los invitados destacaron artistas como Las Pandora y Laura León, quienes compartieron momentos especiales durante la celebración.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el pastel de cinco pisos que Carlos Rivera partió durante la noche. Según videos que circularon en redes sociales, el cantante también aprovechó el festejo para cantar y disfrutar con sus amigos y familiares.

Aunque Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han preferido mantener muchos detalles de la fiesta en privado, algunos asistentes publicaron clips que dejaron ver que la celebración fue tan elegante como emotiva.