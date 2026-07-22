Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez serán papás por segunda vez: “Aquí te esperamos con inmensa ilusión.”

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez dieron un nuevo paso en su matrimonio al anunciar que están esperando a su segundo hijo.

Aunque la pareja suele mantener su vida familiar en privado, compartieron la noticia a través de una publicación en Instagram, con una tierna fotografía para revelar que su familia crecerá con la llegada de una nueva integrante.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

¿Cómo anunciaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez que esperan a su segundo bebé?

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tomaron por sorpresa a todos sus seguidores, cuando la mañana del miércoles 22 de julio compartieron que están en la espera de su segundo bebé, con una tierna publicación.

En la imagen aparecen las manos de Cynthia, Carlos y su primer hijo, sosteniendo una pequeña prenda de bebé. Además, con pétalos de rosa formaron el nombre María, con el que anunciaron cómo se llamará su segunda hija.

La foto está acompañada con un mensaje breve pero amoroso sobre lo que significa para ellos darle la bienvenida a una nueva vida.

“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León.” Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

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¿Cuántos hijos tienen Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Hasta ahora, el matrimonio entre Carlos y Cynthia ha dado como fruto a un hijo, que nació en agosto del 2023 y al día de hoy, está por cumplir sus tres años.

Ahora, la pareja de cantantes está por convertirse en padres por segunda vez y su hijo, en hermano mayor.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

La historia de amor entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos y Cynthia se conocieron en ‘La academia’, cuando fueron participantes en la generación del 2004. De ahí, surgió una relación de amistad que se mantuvo durante muchos años.

En 2015, Carlos Rivera regresó de España luego de protagonizar ‘El rey león’. En ese momento, Cynthia lo invitó a grabar para su canal de YouTube ‘Cyn Censura’, lo que muchos consideran el inicio de su romance; pues los usuarios aseguran que la interacción entre ambos era muy cercana y no precisamente de una amistad.

En el 2016 hicieron pública su relación, pero explicaron que querían mantenerla en discreción, por respeto a su privacidad y para evitar escándalos que pusieran en riesgo su romance.

Unos años después, se supo que consumaron su matrimonio con una boda íntima en la región de Ribera del Duero, en España, en el 2022.

Un año después recibieron a su primer hijo y hoy están en espera del segundo, lo que cumple el deseo que ya había expresado Carlos Rivera de tener otro bebé.

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