Natalia Téllez sorprende con foto de embarazo y desata dudas: así aparece presumiendo su pancita

Una imagen de Natalia Téllez mostrando su pancita de embarazo encendió las redes sociales y provocó dudas entre sus seguidores. Aunque muchos creyeron que se trataba de una publicación reciente, la conductora aclaró el verdadero origen de la fotografía y recordó una de las etapas más importantes de su vida.

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¿Natalia Téllez está embarazada otra vez? La foto que confundió a sus seguidores

Natalia Téllez apareció en redes luciendo una avanzada pancita de embarazo. La imagen tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si la conductora estaba esperando a su segundo hijo.

La conductora de Netas Divinas publicó la instantánea a través de sus redes sociales, donde se le observa usando un suéter rojo mientras presume orgullosamente su vientre. Debido a que la fotografía apareció recientemente en su perfil, algunos usuarios asumieron que se trataba de una imagen actual.

Sin embargo, la propia Natalia Téllez aclaró el contexto de la publicación y explicó que no corresponde a un embarazo reciente, sino a un recuerdo de la dulce espera de la hija que tuvo junto al músico Antonio Zabala.

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¿De cuándo es la foto de Natalia Téllez embarazada que se volvió viral?

Aunque la imagen generó incertidumbre en redes sociales, Natalia Téllez dejó claro que la fotografía fue tomada hace varios años. La publicación formó parte de una dinámica en la que recordó momentos del pasado.

“Fue hace 5 años, publica una foto tuya del 2021", escribió la presentadora junto a la imagen que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.

La fotografía corresponde a la etapa en la que esperaba el nacimiento de su hija, quien actualmente tiene 4 años y se ha convertido en una de las personas más importantes en la vida de la conductora. A pesar de que la imagen es antigua, muchos seguidores destacaron que Natalia luce prácticamente igual y celebraron que compartiera este recuerdo tan especial.

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Natalia Téllez y Antonio Zabala / IG: @natalia_tellez

¿Natalia Téllez quiere tener más hijos? Esto ha revelado la conductora

La publicación también provocó que resurgiera una pregunta frecuente entre sus seguidores: si Natalia Téllez tiene planes de volver a convertirse en madre.

Aunque la conductora se ha mostrado feliz con la familia que ha formado, anteriormente ha dejado claro que no contempla un nuevo embarazo en el corto plazo. Incluso ha explicado que se siente satisfecha con la experiencia que vive junto a su hija.

En una de sus reflexiones más comentadas, Natalia explicó que prefiere disfrutar la etapa actual sin buscar cambios que puedan alterar la dinámica familiar que tanto valora.