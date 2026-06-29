Cruz N, tras la muerte de su madre, reacciona a los rumores de embarazo de Melenie Carmona, ¿lo confirma?

Luego de que Cruz N informó la muerte de su mamá, el productor musical fue cuestionado sobre los rumores de embarazo que rodean a Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. ¿Confirmó la llegada de un nuevo miembro a la familia? Te contamos.

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Cruz Martínez reacciona a los rumores de embarazo de Melenie Carmona. / Instagram: @mtzcruz

¿Por qué se cree que Melenie Carmona está embarazada?

Melenie Carmona, quien prefiere mantener su vida sentimental lejos de las cámaras, enfrenta rumores de embarazo desde hace algunas semanas. Todo comenzó cuando una fuente anónima reveló a TVNotas que Arturo Carmona no estaría nada contento con la noticia.

“Melenie está embarazada y Arturo Carmona está enca… Culpa a las malas decisiones de Alicia Villarreal y su galán”, reveló la fuente en ese entonces. Además, detalló que la exparticipante de Juego de voces estaría molesta con la pareja de su mamá, quien habría difundido la información entre amigos y familiares.

Ante los dimes y diretes, se dio a conocer que Alicia Villarreal estaría lista para convertirse en abuela; mientras que Arturo Carmona explotó con la prensa por la controversia que han ocasionado sus supuestas declaraciones sobre el embarazo de su hija. Hasta el momento, la cantante y el galán de melodramas no han confirmado la noticia.

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Arturo Carmona y Alicia Villarreal no han confirmado el supuesto embarazo de su hija. / Redes sociales

¿Qué dijo Cruz N sobre el supuesto embarazo de Melenie Carmona?

En medio de los dimes y diretes que ha generado el supuesto embarazo de Melenie Carmona, Cruz N, quien enfrenta una batalla legal con Alicia Villarreal, fue cuestionado al respecto en un encuentro con la prensa.

De acuerdo con la expareja de la ‘güerita consentida’, no ha escuchado sobre la polémica que rodea a la hija de Alicia Villarreal:

"¿Cuál noticia? Yo no he visto eso. Hablé con ella, yo no he visto nada”. Cruz N

Cabe mencionar que la joven y Cruz mantienen una relación cercana pese a que la cantante de “Te aprovechas” decidió poner fin a su matrimonio con el músico. Sin embargo, todo parece indicar que prefiere mantenerse alejado de la polémica por el supuesto embarazo.

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¿Cuál ha sido la reacción de Melenie Carmona a su supuesto embarazo?

Después de que la noticia se esparció, Melenie Carmona lanzó un contundente mensaje en el que mencionó la palabra “gemelos”, y aunque no confirmó ni desmintió la información, escribió un misterioso mensaje que generó más especulaciones: “Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos”.

Días después, dio a conocer una serie de fotos en las que se mostró de cuerpo completo y sin modificaciones en su figura, lo que podría significar que no está embarazada. Hasta ahora, Melenie Carmona no ha dicho nada al respecto, pues en un encuentro con la prensa solo expresó: “No quiero hablar de eso, no quiero ser grosera”.

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