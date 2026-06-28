Cruz ‘N’, exesposo de Alicia Villarreal, confirma muerte de su mamá; Melenie Carmona se solidariza con él

Cruz ‘N’, quien sigue en pleito legal con su exesposa, Alicia Villarreal, se viste de luto, Y es que, hace unos momentos, confirmó la muerte de su mamá. El productor musical lo anunció mediante un desgarrador mensaje en redes sociales. Te contamos lo que se sabe.

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Cruz ‘N’ enfrenta la muerte de su mamá / Redes sociales

¿Cómo se despidió Cruz ‘N’, exesposo de Alicia Villarreal, de su mamá?

En el post que Cruz ‘N’ compartió en Instagram, comenzó expresando el gran dolor que sentía por el fallecimiento de su madre y recordándola por el gran papel al criarlo completamente sola. Y es que, en sus palabras, fue la mujer que le enseñó a no rendirse sin importar las circunstancias.

“Hoy mi corazón despide a la mujer más importante de mi vida: mi mamá. La mujer que me dio la vida, que me amó con todo su corazón y que jamás dejó de luchar, sin importar lo difícil que fuera el camino. Como madre soltera, sacaste adelante a cinco hijos con una fortaleza que sólo Dios podía darte”. Cruz ‘N’

Sin mencionar la causa del deceso, indicó que su progenitora ya no estaba “sufriendo” y dejó ver que se habría ido acompañada de sus seres queridos: “Descansa en paz, mamá. Tu dolor terminó y ahora sé que estás en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, llena de paz, de luz y de amor”, puntualizó.

“Hasta en tus últimos momentos nos regalaste una última muestra de ese amor inmenso que siempre tuviste por nosotros. Tú misma escogiste el día de tu partida… Gracias, mamá, por cada segundo de tu vida”, manifestó.

Y concluyó diciendo: “Te amaré por toda la eternidad. Hasta que Dios nos permita volvernos a encontrar”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la mamá de Cruz ‘N’?

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la muerte de Cruz ‘N’. No obstante, Germaine Valentina, la mujer que fue señalada como la “amante” del productor hace algunos años, contó que, presuntamente, la señora tenía cáncer.

“Está triste y está cabizbajo, pues no solo por este chisme sino por lo que también comenté de su mamá. Muchos medios están diciendo que yo lo comenté sin su autorización y yo lo comenté con autorización. O sea, yo le pregunté al señor Cruz si yo podía decir esta realidad que todos los que trabajamos con él sabemos, y él dijo que sí, por eso lo dije”, manifestó.

Esta información nunca fue confirmada por Cruz. Sin embargo, se reportó que, aparentemente, el productor no asistió a algunas audiencias por la denuncia de Alicia Villarreal debido a la salud de su mamá.

Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fans se han solidarizado con él y le han deseado lo mejor en su luto.

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Supuesta amante de Cruz ‘N’ aseguró que la mamá del productor tenía cáncer / Mezcalent

¿Alicia Villarreal reaccionó a la muerte de la mamá de Cruz ‘N’?

Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha reaccionado a la muerte de su exsuegra. En tanto que a la hija de la cantante, comentó el post de su expadrastro. Melenie Carmona, de quien se dice que estaría embarazada, describió a la hoy occisa como una “guerrera”.

“Una guerrera doña Gela hasta el último momento. Estoy segura de que se fue de este mundo muy orgullosa de los 5 hijos maravillosos que crió; su amor y su legado perdurarán para siempre. Te quiero hasta la luna y más allá”, expresó.

Pese a que Alicia lo denunció por presunta violencia intrafamiliar, Melenie ha mantenido una buena relación con Cruz. Se ha mantenido neutral en los problemas legales y continúa conviviendo.

Si bien es una persona muy reservada, la hija de Arturo Carmona ha dicho querer a Cruz como a un “segundo papá”, ya que estuvo viviendo con él durante gran parte de su vida. Recordemos que el productor y Villarreal llevaban poco más de 20 años juntos cuando comenzaron los trámites de divorcio y la batalla legal.

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