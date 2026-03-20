¿Cruz N a la cárcel? ¡Defensa de Alicia Villarreal va con todo! Lanzan contundente petición tras divorcio

La situación legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ suma un nuevo capítulo, luego de que la defensa de la cantante solicitó que el productor musical enfrente el proceso en prisión preventiva por la investigación por violencia intrafamiliar. Te revelamos todos los detalles.

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La defensa de Alicia Villarreal pide prisión preventiva para Cruz ‘N’. / Redes sociales

¿Que pasó entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

Lo que comenzó como una relación que durante años se mantuvo lejos de la polémica, derivó en un proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ que inició públicamente en febrero de 2025. Ese mes, diversos medios reportaron que la intérprete habría sido hospitalizada tras una presunta agresión.

Días después, durante un concierto, realizó la señal internacional de auxilio por violencia y posteriormente acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León para denunciarlo por violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos. En ese momento, declaró que llevaba tiempo sufriendo maltrato.

En abril de 2025, se realizó la primera audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, sin que se dictaran medidas cautelares claras. En julio, Cruz ‘N’ no se presentó a una audiencia, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra; más adelante obtuvo un amparo que suspendió dicha orden. En agosto se formalizó el divorcio y, días después, la cantante anunció su relación con Cibad Hernández.

Finalmente, en noviembre de 2025, el productor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; continuará el proceso en libertad, con la prohibición de salir del país y de acercarse a Villarreal, mientras él informó que presentará una contrademanda por difamación

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Cruz ‘N0 y Alicia Villarreal: ¿Por qué los abogados de la cantante piden prisión preventiva para su exmarido? / Redes sociales

¿Por qué la defensa de Alicia Villarreal pide prisión preventiva para Cruz ‘N’?

El proceso legal que involucra a Alicia Villarreal ha sumado un nuevo elemento luego de que su defensa hiciera pública la solicitud de medidas más estrictas contra Cruz ‘N’. De acuerdo con el abogado Gerardo Rincón, la petición de prisión preventiva responde a la necesidad de garantizar el desarrollo del caso dentro de un marco que permita avanzar sin contratiempos en las audiencias.

En ese sentido, el representante legal explicó que también se ha planteado la designación de un abogado de oficio para el acusado, con el objetivo de evitar retrasos en el proceso.

“Estamos solicitando que se le ponga al señor Cruz un abogado de oficio porque el abogado luego anda cancelando las audiencias, estamos solicitando la prisión preventiva (porque) ha sido agredida Alicia y le tiene miedo a la persona, ha tenido muchas ventajas el señor, no sé cómo se procedió en cuanto a poner solamente violencia familiar” Abogado de Alicia Villarreal

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¿Cruz ‘N’ consume sustancias ilegales? / Redes sociales

¿Cruz ‘N’ consume sustancias ilegales?

La defensa de Alicia Villarreal amplió los argumentos que sustentan la solicitud de prisión preventiva contra Cruz ‘N’, al señalar información que, según explicó, forma parte de lo que ha sido expuesto por el entorno cercano de la cantante dentro del proceso en curso.

“El señor consume sustancias, no las puedo decir porque eso me lo comentó directamente la familia, entre ellos Alicia, estamos pidiendo la prisión preventiva y aquí la víctima corre un riesgo alto. No vamos a permitir estas cosas, vamos a ir a todas las instancias pertinentes”, puntualizó el abogado de la cantante.

Al momento, Cruz N no se ha pronunciado con respecto a esta polémica solicitud por parte de la defensa de Alicia Villarreal.

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