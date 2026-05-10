Alexis Ayala sorprende con radical cambio de look tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio, ¡cerrando ciclos!

Alexis Ayala vuelve a dar de qué hablar: en plena polémica por su divorcio de la actriz Cinthia Aparicio, el actor de La casa de los famosos México sorprende con un cambio de imagen que ya levanta sospechas. Entre proyectos, indirectas y nuevas etapas, el galán deja claro que algo nuevo se está cocinando. ¿Ya busca un nuevo amor?

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Instagram

¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La separación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo porque la pareja se había mostrado sólida públicamente. Sin embargo, el actor fue claro al explicar que la falta de tiempo fue un factor determinante.

De acuerdo con sus propias declaraciones, ambos atravesaban un momento de gran carga laboral, lo que impidió que pudieran convivir como pareja de manera constante. Tras su participación durante 10 semanas en La casa de los famosos México, la agenda de Aparicio también la llevó a trasladarse a San Luis Potosí durante varias semanas.

Esta distancia provocó un desgaste en la relación que finalmente los llevó a replantear su historia juntos. A pesar de la ruptura, Ayala ha sido enfático en señalar que el cariño se mantiene intacto, asegurando que seguirá siendo su “mayor porrista”.

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Alexis Ayala antes y después

¿Por qué Alexis Ayala cambió de look tras su divorcio con Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala no solo reapareció, lo hizo causando revuelo. El actor mexicano encendió las redes al compartir una serie de fotos donde presume un look completamente renovado: más intenso, más maduro y sí, más galán. Pero lo que realmente tiene a todos hablando no es solo el cambio de imagen, sino el momento en el que llega: justo después de confirmar su divorcio de Cinthia Aparicio, con quien vivió una relación de casi cinco años que, para muchos, parecía bastante sólida. Y claro, eso hace que más de uno se pregunte si este giro no es casualidad.

Ahora, con este nuevo look con cabello canoso más pulido, barba más marcada y una seguridad que se le nota hasta en la mirada, Alexis deja claro que no está en modo derrota está en plena transformación. Aunque no ha revelado el porque del cambio, en los pasillos ya se rumora que podría ser una mezcla de ambos: nuevos proyectos, pero también una sacudida emocional que lo habría empujado a renovarse por dentro y por fuera. Y es que, siendo sinceros con esa nueva vibra, muchos ya se preguntan si también estará listo para abrirle la puerta a un nuevo romance.

Por ahora, el actor ha recibido una ola de elogios por su nueva imagen y todo indica que está completamente enfocado en su trabajo.

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Alexis Ayala / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La historia entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó en 2021 durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan. Desde entonces, la conexión fue evidente, aunque no fue inmediata.

Según se ha contado, fue en una fiesta de fin de año donde ambos tuvieron un acercamiento más cercano que terminó por detonar su relación. Con el paso de los meses, el romance se consolidó hasta llegar al matrimonio en 2023.

A lo largo de su relación, la diferencia de edad entre ambos fue tema de conversación constante en redes sociales y medios, aunque nunca fue un obstáculo real en su vínculo. Sin embargo, con el reciente divorcio, queda claro que fueron otros factores los que influyeron en su separación.