Alexis Ayala enciende las alarmas; sufrió una terrible infección en el ojo; ¿está grave y se retira de la TV?

Alexis Ayala, quien recientemente alarmó a sus fans al compartir una foto en camilla, volvió a preocupar a sus seguidoras al hablar de la infección que vive en uno de sus ojos a causa de acné ocular. ¿Es grave? ¡Te contamos los detalles de su estado de salud!

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Alexis Ayala sufre fuerte infección en los ojos. / IG: @alexisayala

¿Qué le pasó a Alexis Ayala en el ojo en medio de las grabaciones de una telenovela?

En un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, Alexis Ayala reveló que tuvo que retirarse de las grabaciones de ‘Corazón de Marruecos’ debido a que le dio acné en el ojo, padecimiento que aún tiene y puede verse en sus distintos encuentros con la prensa.

De acuerdo con el exhabitante de La casa de los famosos México, ya había atravesado por una situación similar hace más de dos décadas, por lo que el procedimiento al que se sometió fue el mismo, solo que ahora en diferente párpado.

“Me salió una perrilla que no me había salido en 25 años, cuando me salió la primera vez, tuvieron que abrirme y sacarme la perrilla. Ahora fue en el párpado izquierdo por dentro, en la parte de arriba, y me tuvieron que abrir otra vez”. Alexis Ayala

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Alexis Ayala tuvo una fuerte infección en el ojo. / Redes sociales

¿Alexis Ayala se retira de las telenovelas tras infección en el ojo?

Pese a que Alexis Ayala confirmó que tuvo que retirarse de las grabaciones por una semana, continuará con su participación en el melodrama ‘Corazón de Marruecos’, lo que significa que no tiene planes de retirarse por el momento.

Sin embargo, sí señaló que el tamaño de la lesión fue aparatoso y tendrá que seguir en tratamiento pese al trabajo que hizo su dermatóloga. “Se notaba, era aparatoso, se me inflamó mucho, me dolía, me ardía, tenía una bola”, explicó, y agregó:

“Sigo yendo (al dermatólogo) para que se me siga desinflamando. Tengo que darme masajes, tomar medicamentos y luego, una vez al año, debo hacerme un tratamiento”. Alexis Ayala

Fuera de la infección que sufrió en su ojo, Alexis Ayala se encuentra bien de salud y sus proyectos artísticos siguen en marcha.

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¿Qué es el acné en el ojo, infección que enfrentó Alexis Ayala?

Se le dice acné en el ojo a las inflamaciones infecciosas que se presentan principalmente en los párpados de la parte superior del ojo, lo que genera malestares similares a los del acné.

Usualmente, el término se relaciona con tres condiciones médicas diferentes:



Rosácea ocular: Se presenta cuando pequeñas glándulas sebáceas del borde del párpado se obstruyen e inflaman.

Se presenta cuando pequeñas glándulas sebáceas del borde del párpado se obstruyen e inflaman. Blefaritis: Es una inflamación al borde de los párpados, donde nacen las pestañas. Generalmente, es un exceso de grasa y acumulación de bacterias.

Es una inflamación al borde de los párpados, donde nacen las pestañas. Generalmente, es un exceso de grasa y acumulación de bacterias. Orzuelos y chalaziones: Son las lesiones más similares a un grano (bulto rojo con un punto de pus) que se crea principalmente en la base de una pestaña.

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