Muere a los 75 años querido actor de ‘Salvados por la campana’; así lo despiden: ¿cómo perdió la vida?

Un día después del sensible fallecimiento de la cantante y locutora Angela Stibling, otra pérdida sacude al mundo del espectáculo internacional, y pinta de luto las pantallas.

Un famoso actor estadounidense, protagonista de la famosa serie ‘Salvados por la campana’, falleció a los 75 años de edad en California, Estados Unidos.

¿Qué es lo que se sabe de la muerte del actor?

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Salvados por la campana / Redes sociales

¿Quién fue el actor de ‘Salvados por la campana’ que murió?

Se trata de Dennis Haskins, actor estadounidense que alcanzó gran popularidad gracias a su interpretación de Richard Belding, el director de la escuela Bayside en ‘Salvados por la campana’.

Haskins nació el 18 de noviembre de 1950 en Chattanooga, Tennessee, y comenzó su carrera como actor a principios de la década de 1980, con participaciones en series como ‘Archie Bunker’s Place’, ‘Magnum P.I.’ y ‘Los duques de Hazzard’.

Sin embargo, fue el personaje de Belding el que marcó su trayectoria y lo convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión de los años 90 y se mantuvo en la franquicia durante varios años.

El actor murió a los 75 años el domingo 27 de septiembre de 2026. Su fallecimiento fue confirmado por su representante.

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Dennis Haskins / Redes sociales

¿De qué murió Dennis Haskins?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Dennis Haskins, quien falleció el domingo 27 de septiembre de 2026 a los 75 años en California.

Su fallecimiento fue confirmado por su representante, Jay Schachter, quien lamentó la muerte del actor y destacó el cariño que siempre tuvo por sus seguidores. Sin embargo, hasta ahora no se han revelado detalles sobre las circunstancias que provocaron su muerte.

“Es una pérdida trágica. Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y amaba, quiero decir, amaba profundamente a sus fans” Jay Schachter

Tras darse a conocer la noticia, también surgieron nuevos detalles sobre el estado de salud que el actor mantuvo en privado durante sus últimos años.

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Dennis Haskins / Redes sociales

¿Dennis Haskins tenía problemas de salud en sus últimos momentos de vida?

Dennis Haskins enfrentó problemas de salud durante sus últimos años. De acuerdo con información revelada después de su muerte, el actor fue diagnosticado con Parkinson en el 2018.

La enfermedad se mantuvo prácticamente en privado por decisión del actor. Kimberly Snow, amiga y cuidadora del actor, explicó que él no quería llamar la atención sobre sus problemas de salud y que permaneció durante algunos años en una residencia de asistencia.

Además del Parkinson, Kimberly mencionó que el actor enfrentaba otros problemas de salud, aunque no se han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre ellos.

En las últimas horas, la también actriz Olga Sana reveló que su diagnóstico de cáncer regresó a su vida.

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