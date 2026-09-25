Muere conductor de televisión tras superar la batalla contra el cáncer; trabajó hasta el final de su vida

En medio del luto por la muerte de César Hurtado, actor de ‘Vencer la culpa’, el mundo artístico enfrenta otra pérdida. Se trata de Víctor López, a los 62 años. El conductor de televisión pasó años luchando contra el cáncer y en algún punto pudo superar la enfermedad. Te contamos qué pasó.

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Víctor López murió el 17 de septiembre / Redes sociales

Así anunciaron la muerte del conductor de televisión Víctor López, a los 62 años

A través de su página web, el portal de noticias ‘NewsWest 9’ dio a conocer que su colaborador Víctor López murió a los 62 años, en su residencia en Texas, el pasado 17 de septiembre. El presentador de televisión llevaba un tiempo luchando contra el cáncer de colon.

En el texto, se especifica que López fue diagnosticado con esta enfermedad en 2024. En aquel entonces, los doctores le dijeron que su condición estaba avanzada, más específicamente en la etapa cuatro.

Pese a todo, siempre se mostró optimista y se sometió a diversos tratamientos para recuperarse. Al año siguiente, informó que el cáncer había entrado en remisión y siguió trabajando con normalidad.

A los pocos meses, sufrió una recaída y mermó su salud de forma acelerada, por lo que regresó a las quimioterapias. Incluso entró al quirófano en algunas ocasiones. De acuerdo con sus allegados, nunca faltó a su programa de televisión, a pesar de su delicado estado de salud. Su última aparición en televisión fue a principios de septiembre.

“En los meses transcurridos desde entonces, a pesar de innumerables rondas de cirugía y quimioterapia, López seguía presentándose muy temprano para compartir las últimas noticias de toda la Cuenca Pérmica con sus amigos y seguidores”, se lee.

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Víctor López había superado el cáncer de colon en etapa 4 en 2025 / Redes sociales

Familia del conductor de televisión Víctor López pide donaciones al público

Hasta el momento, la familia del conductor Víctor López no ha querido dar declaraciones directas al público. A través del comunicado de la cadena televisiva, pidieron privacidad y también donaciones.

Se aclaró que los donativos no eran para los dolientes. Se invitó al público a ayudar a causas que el presentador de televisión apoyaba, así como a instituciones dedicadas a combatir el cáncer. Esto, como una especie de homenaje.

“La familia de López pide privacidad en estos momentos, pero ha solicitado que, en lugar de flores, se hagan donaciones a causas que eran importantes para él”, indicaron.

Se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que sus fanáticos no dudaron en manifestar palabras de aliento para la familia y lamentar su pérdida.

Familia de Víctor López pidió a la gente que donara a hospitales dedicados a combatir el cáncer / Redes sociales

¿Quién era Víctor López, el conductor de televisión que murió tras luchar contra el cáncer?

Víctor López fue un presentador de noticias originario de Texas. Comenzó su carrera en 2003, cuando trabajó en algunos programas de televisión como miembro del staff. Con el tiempo, se le dio la oportunidad de ser conductor.

Entró a ‘NewsWest 9’ en 2007 como reportero. En 2011, pudo empezar a conducir su propio programa. En su momento, fue galardonado con el reconocimiento a ‘Mejor Programa Matutino’ por la Asociación de Locutores de la Prensa Asociada de Texas.

Según colegas y amigos, Víctor era una persona “fuerte” y “apasionada” a la que le encantaba alzar la voz por los más débiles.

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