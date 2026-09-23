¡Otra vez, la regla de tres! Mueren tres personalidades del espectáculo internacional en menos de una semana

Recientemente se dio a conocer la muerte del actor francés Arnaud Denis, quien recurrió a la eutanasia después de enfrentar fuertes complicaciones de salud.

Como esta, otras trágicas noticias se han dado a conocer durante los últimos días, lo que volvió a poner sobre la mesa la famosa “regla de tres”, una creencia popular que dice que, cuando un famoso muere, otros dos fallecerán poco después.

Esta vez, las tres muertes que llamaron la atención corresponden a dos personalidades internacionales y una mexicana: Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford; el compositor Duncan Sheik y el músico mexicano Alejandro Santiago. Los tres fallecimientos ocurrieron entre el 17 y el 22 de septiembre de 2026.

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Regla de tres / Redes sociales

¿Cuándo murió Duncan Sheik?

El primero en morir fue Duncan Sheik, reconocido cantante y compositor estadounidense. Falleció el jueves 17 de septiembre de 2026, a los 56 años en Nueva York.

La noticia fue confirmada al día siguiente por su familia, después de que un día antes se informara que el músico permanecía hospitalizado en estado crítico, aunque estable.

Su madre, Suzanne Sheik, confirmó posteriormente que la causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca que derivó en un paro cardíaco.

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Duncan Sheik / Redes sociales

¿Qué le pasó a Presley Gerber?

El segundo en esta regla de tres fue Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford, quien murió a los 27 años el pasado 20 de septiembre en una residencia de rehabilitación ubicada en Santa Mónica, California.

De acuerdo con los reportes, Presley había ingresado al centro apenas unas horas antes de su muerte, alrededor de las 10 de la noche del sábado 19 de septiembre. La mañana siguiente, cerca de las 9:35, las autoridades recibieron un reporte por un posible caso de sobredosis y un paro cardiaco. Los paramédicos lo encontraron sin vida y confirmaron su fallecimiento alrededor de las 9:45 de la mañana. La policía de Santa Mónica investiga su muerte como una presunta sobredosis.

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Presley Gerber murió a los 27 años mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. / Redes sociales

¿De qué murió el cantante mexicano Alejandro Santiago?

El último famoso que completa esta regla de tres es el cantautor mexicano Alejandro Santiago, quien murió el martes 22 de septiembre, a los 60 años, después de permanecer hospitalizado durante varias semanas.

El músico falleció en una clínica de Cuernavaca, Morelos, donde permaneció internado durante aproximadamente 47 días. Hasta el momento, no han informado oficialmente cuál fue la causa exacta de su muerte.

De acuerdo con algunos reportes, Alejandro Santiago enfrentaba una enfermedad desde tiempo atrás y su estado de salud se había deteriorado durante los últimos meses.

Las malas noticas no se detienen, pues recientemente el actor Lalo España despidió a un ser querido.

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