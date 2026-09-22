Lalo España está de luto por la muerte de un ser amado; se despide con desgarrador mensaje

Lalo España está de luto y conmovió a sus seguidores al compartir una despedida dedicada a alguien que fue parte importante de su vida. El actor y comediante mexicano abrió su corazón en redes sociales tras sufrir una dolorosa pérdida.

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¿Quién murió? Lalo España conmueve con mensaje tras una dolorosa pérdida

Lalo España, actor y comediante reconocido por su trabajo en Vecinos, compartió con sus seguidores que atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de “Marimba”, su querida perrita, quien lo acompañó durante años.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde el artista de 55 años reveló la noticia. La publicación estuvo acompañada por una emotiva ilustración en blanco y negro realizada por la actriz Yeka Rosales, a quien agradeció públicamente por el gesto.

La imagen muestra a Lalo España abrazando a Marimba en una escena cargada de ternura. El actor aprovechó el momento para expresar el profundo amor que sentía por su mascota y la huella que dejó en su vida.

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¿Qué mensaje dedicó Lalo España a su perrita Marimba tras su muerte?

La despedida de Lalo España conmovió a miles de personas debido a las palabras que dedicó a su fiel compañera. El actor escribió un mensaje breve, pero cargado de emoción, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Gracias por enseñarme a amar sin decir una sola palabra. Te amé toda tu vida. Te extrañaré por el resto de la mía”, se lee en la publicación que compartió para dar el último adiós a Marimba.

La frase tocó el corazón de muchos usuarios, especialmente de quienes han enfrentado la pérdida de una mascota. Para numerosos seguidores, el mensaje reflejó el vínculo especial que suele existir entre los animales de compañía y sus dueños.

Tras conocerse la noticia, los seguidores del actor inundaron la publicación con mensajes de apoyo. Muchos expresaron sus condolencias y compartieron experiencias similares relacionadas con la pérdida de sus propias mascotas.



“ Es muy triste… Deseo que encuentres fortaleza y puedas recordar todo lo lindo sin que duela ”

” “ Lo sentimos, te mandamos un fuerte abrazo ”

” “Aquí, todos en silencio acompañándote porque tú durante mucho tiempo nos acompañas y nos haces reír sin saber el dolor o la tristeza que llevemos. Ahora nos toca abrazarte”

Las muestras de cariño no se limitaron únicamente a sus fans. Diversas personas cercanas al actor también le enviaron mensajes de apoyo ante el difícil momento que atraviesa.

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