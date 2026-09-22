Así luce el lugar en el que murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford: FOTOS

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió de manera sorpresiva el pasado 20 de septiembre, en California, a los 27 años. De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue hallado sin vida al interior de una exclusiva residencia de rehabilitación ubicada en Santa Mónica, California.

Recientemente, se ha dado a conocer qué lugar era y cómo son sus exclusivas instalaciones. ¿Cómo luce esta lujosa residencia de rehabilitación?

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Presley Walker Gerber, hijo de Cindy Crawford / Redes sociales

¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

De acuerdo con la Policía de Santa Mónica, los agentes recibieron alrededor de las 9:35 de la mañana un reporte por una posible sobredosis. Al llegar al lugar, encontraron al joven sin vida. Por eso, los detectives investigan su muerte como una presunta sobredosis y hasta el momento no existen indicios de que haya ocurrido un crimen.

Sin embargo, todavía no es la causa oficial de muerte. El médico forense informó que ya realizó la autopsia, pero dejó pendiente la determinación de la causa y causa de muerte debido a que fueron solicitados estudios adicionales.

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Presley Walker Gerber / Redes sociales

¿Cómo es el lugar en el que murió Presley Gerber?

Presley Gerber falleció en un lugar llamado ‘Resolutions Living’, una residencia de recuperación ubicada en Santa Mónica, California. La propia institución describe el lugar como una residencia de lujo enfocada en apoyar a personas que atraviesan procesos relacionados con adicciones y salud mental.

El inmueble se encuentra en una zona exclusiva del norte de Santa Mónica y cuenta con una edificación de tres pisos con amplias áreas de convivencia y espacios al aire libre. Entre sus instalaciones hay gimnasio, sala de cine y áreas de descanso, además de vistas hacia el océano, la ciudad y las montañas.

La residencia en la que se encontraba el hijo de Cindy Crawford está valuada en aproximadamente 7.7 millones de dólares, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

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Instalaciones de ‘Resolutions Living’ en Santa Monica / sitio oficial Resolutions Living

¿Cuándo llegó Presley Gerber a ‘Resolutions Living’?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Presley Gerber habría llegado a ‘Resolutions Living’ apenas 12 horas antes de su muerte.

El hijo de Cindy Crawford habría ingresado a la residencia de rehabilitación la noche del sábado 19 de septiembre, alrededor de las 10 pm.

Horas después, la mañana del domingo 20 de septiembre, las autoridades recibieron un reporte por una posible sobredosis alrededor de las 9:35 am.

Hasta ahora, la causa de muerte de Presley Gerber se mantiene bajo investigación, pero se maneja como una posible sobredosis.

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