¿Se pudo evitar la muerte del hijo de Aylín Mujica? Así una neumonía derivó en un coágulo pulmonar

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, sigue generando preguntas. Tras conocerse los resultados de la autopsia, surgió una duda inevitable: ¿cómo una neumonía terminó provocando un coágulo en el pulmón y una falla multiorgánica? Aunque el dictamen esclareció las causas médicas del fallecimiento, también abrió el debate sobre la importancia de detectar a tiempo este tipo de padecimientos.

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Mauro Menéndez y Aylin Mujica / Instagram

¿Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

La actriz Aylín Mujica compartió que la autopsia determinó que su hijo murió por fallas orgánicas derivadas de una neumonía, enfermedad que habría provocado una serie de complicaciones en su organismo.

Además, los médicos encontraron un coágulo en el pulmón, situación que agravó el cuadro clínico del joven DJ conocido artísticamente como Maahez.

“Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos” Aylín Mujica

El dictamen permitió conocer la causa médica del fallecimiento y autorizar la cremación de Mauro, quien perdió la vida tras colapsar en Barbados a los 30 años. Sin embargo, el documento no determina por sí solo si el desenlace era inevitable o si pudo haberse modificado con una atención previa.

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¿Cómo pasó Mauro Menéndez de una neumonía a un coágulo pulmonar y una falla multiorgánica?

Aunque muchas personas relacionan la neumonía únicamente con los pulmones, especialistas y entidades como la Mayo Clinic advierten que una infección grave puede afectar todo el organismo. Cuando la inflamación se vuelve intensa, el cuerpo puede alterar sus mecanismos normales de coagulación y favorecer la formación de coágulos sanguíneos.

Estudios médicos han documentado que los pacientes con neumonía grave tienen mayor riesgo de desarrollar trombos debido a la respuesta inflamatoria que genera la enfermedad. Si uno de estos coágulos llega al pulmón y bloquea una arteria, puede provocar una embolia pulmonar, una complicación potencialmente mortal que dificulta la correcta oxigenación del cuerpo.

La falta de oxígeno y los problemas circulatorios derivados de estas complicaciones pueden afectar órganos vitales como el corazón, los riñones o el cerebro. De acuerdo con los resultados de la autopsia compartidos por Aylín Mujica, esto fue lo que ocurrió con Mauro Menéndez, cuyo cuadro incluyó neumonía, un coágulo pulmonar y fallas multiorgánicas. Sin embargo, solo una revisión completa de su expediente médico podría determinar si existieron señales que permitieran detectar antes estas complicaciones.

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Mauro Menéndez murió el 16 de julio / Redes sociales

¿La muerte de Mauro Menéndez realmente pudo haberse evitado?

Tras revelarse que Mauro Menéndez padecía una neumonía severa y un coágulo pulmonar, surgieron dudas sobre si una detección temprana habría podido cambiar el desenlace. La interrogante cobró fuerza luego de conocerse que el joven había realizado un viaje en avión poco antes de sufrir el colapso que terminó con su vida.

De acuerdo con especialistas, los vuelos prolongados pueden aumentar el riesgo de desarrollar coágulos debido a los periodos de inmovilidad. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública que confirme que ese viaje haya sido la causa directa del trombo que agravó su estado de salud. Por su parte, Aylín Mujica también evitó especular sobre otras teorías y señaló:

“Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”. Aylín Mujica

Por ahora, lo único confirmado es que una neumonía, un coágulo en el pulmón y posteriores fallas multiorgánicas fueron los factores que provocaron la muerte del joven DJ. Aunque los expertos coinciden en que detectar a tiempo una infección pulmonar y vigilar riesgos de trombosis puede ayudar a prevenir complicaciones graves, se desconoce si en el caso de Mauro existieron señales previas que permitieran evitar el fatal desenlace.