Cantante latino sufre ataque armado en casa; su esposa pierde la vida y él está herido: ¡Lo esperaban adentro!

A unas semanas de la trágica muerte de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo séptimo, junto a toda su familia, un nuevo hecho sacude a seguidores de un intérprete.

El mundo de la música atraviesa un complicado momento, luego de que un reconocido cantante sufriera un ataque armado dentro de su vivienda, en el cual, su esposa perdiera la vida trágicamente. Las autoridades ya investigan el móvil. ¿De quién se trata?

Cantante latino sufre ataque armado en su hogar, su esposa murió / Foto: IA

¿Qué cantante latino sufrió un ataque armado recientemente?

Se trata del merenguero dominicano Julián Oro Duro, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que su vivienda, ubicada en Santo Domingo Este, República Dominicana, fuera escenario de un violento ataque que terminó con la muerte de su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

El cantante también resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica. Después de la agresión, Julián tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. Este lunes 21 de septiembre, el Diario Libre informó que el merenguero se encuentra internado en el Hospital General de la Plaza de la Salud.

De acuerdo con el informe hospitalario, filtrado por medios locales, el cantante presenta múltiples fracturas craneofaciales izquierdas, además de una hemorragia subaracnoidea frontal izquierda.

Estas lesiones mantienen al artista bajo vigilancia médica mientras continúa su recuperación. Por ahora, sus familiares y personas cercanas permanecen atentos a su evolución.

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Julián Oro Duro, cantante que sufrió ataque armado / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque que sufrió el cantante Julián Oro Duro y su esposa?

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 20 de septiembre, cuando dos sujetos llegaron hasta la residencia del cantante Julián Oro Duro a bordo de motocicletas. De acuerdo con información difundida por Univision y declaraciones del periodista, Roberto Sánchez, los agresores habrían ingresado al inmueble y sometido a la esposa del músico.

El cantante, de acuerdo con esta versión, estaba fuera de Santo Domingo debido a compromisos laborales. Los agresores habrían sometido y golpeado a Zeneida hasta provocarle la muerte. Posteriormente, presuntamente permanecieron dentro de la vivienda a la espera del regreso del artista.

Sánchez relató que Julián Oro Duro llegó a su domicilio sin saber lo que había ocurrido y se encontró con los atacantes en el interior: “ Él llega a la casa normal, abre la puerta y ahí lo estaban esperando ”, señaló el periodista.

La misma versión indica que el intérprete habría intentado negociar con los sujetos y ofrecido entregarles dinero y objetos de valor a cambio de que respetaran su vida.

Hasta el momento, esto no ha sido confirmado oficialmente , y solo son testimonios recogidos de personas cercanas. Las autoridades continúan con las investigaciones.

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@famososunivision La esposa del merenguero Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo, perdió la vida tras un presunto at4qu3 ocurrido en la vivienda de la pareja en República Dominicana. JuliánOroDuro ZeneidaSocorro RepúblicaDominicana NoticiaTriste Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial ♬ Last Hope (Slowed + Reverb) - Steve Ralph

¿Quién es Julián Oro Duro y cuál es su trayectoria?

Julián Oro Duro, cuyo nombre real es Gilberto Julián Sarante Perdomo, es un cantante y compositor dominicano relacionado principalmente al merengue.

Durante los años 80 y 90 estuvo al frente de la agrupación Oro Duro, experiencia que posteriormente le permitió emprender una trayectoria como solista, aproximadamente en el año 2000.

Además de su faceta como cantante, también se ha desempeñado como compositor. En 2005 recibió una nominación a los Premios Casandra en la categoría de Compositor del Año por “Palabritas”, canción interpretada por El Jeffrey.

Aquí algunas de sus canciones más reconocidas:



La cita,

Soy como quise ser,

Me hace daño verte,

Porque me gustas,

Me vas a extrañar,

Ay vámonos,

La cabaña, entre otras.

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