¿Santa Fe Klan sufrió ataque armado junto a sus amigos? La verdad detrás del MENSAJE VIRAL del cantante

A unos días del robo con violencia que sufrieron Karely y su esposo, Jhon Echeverry, en Nuevo León, se reporta que otra celebridad fue víctima de un ataque armado. Se trata de Santa Fe Klan, quien habría usado sus historias de Instagram para hablar del hecho. Te contamos lo que se sabe.

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Santa Fe Klan causó preocupación por presunto ataque armado / Mezcalent

El ataque armado que habría sufrido Santa Fe Klan

Durante la madrugada de este lunes 3 de julio, fans de Santa Fe Klan compartieron un mensaje que el propio cantante habría hecho en Instagram. En dicha publicación, el artista acusaría a las autoridades de Guanajuato de, presuntamente, haber atacado a sus amigos a las afueras de su hogar.

“Los policías de Guanajuato les dispararon a mis carnales en mi tienda en la Santa Fe por estar cantando canciones afuera de la tienda”. Mensaje atribuido a Santa Fe Klan

Según habría dicho, presuntamente se quisieron meter a su casa. Supuestamente, destacó tener pruebas de todo y hasta los nombres de los judiciales involucrados.

“Aquí tengo los videos de todo, los tengo grabados. Cómo se están brincando a mi cuarto los polis. Tengo los nombres de los polis, placas y números de patrullas por si algo le pasa a mi familia, o por si algo se pierde en mis estudios, tienda, barberías y tatuajes”, puntualizó.

Y agregó: “Tenemos cámaras en todo el barrio, cómo se están manchando con todos los que pasan caminando a trabajar. Los estamos viendo acá desde Hermosillo”.

Las publicaciones habrían sido borradas a las pocas horas, lo que causó mucha preocupación entre los fanáticos. En redes sociales, han circulado imágenes de los posts que habría hecho el artista. Algunos especulan que podría ser mentira y otros que simplemente bajó las historias para no tener problemas.

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Presunto mensaje de Santa Fe Klan / Redes sociales

¿Cómo está Santa Fe Klan tras supuesto ataque armado?

Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de Santa Fe Klan, no ha mencionado nada más sobre el presunto ataque armado que habría sufrido. Sin embargo, por lo que ha posteado en sus redes sociales, todo parece indicar que se encuentra bien.

Por otro lado, un medio de circulación nacional informó que, presuntamente, un fuerte dispositivo de seguridad se mantuvo a las afueras de la vivienda del cantante por un largo rato. Hasta ahora, no se han brindado más detalles.

Esto se da a unos meses de que se le captara con una mujer desconocida. En aquel entonces, se mencionó que la chica misteriosa era su novia.

¿Cómo está Santa Fe Klan tras presunto ataque armado? / Mezcalent

¿Quién es la nueva novia de Santa Fe Klan?

En abril pasado, Santa Fe Klan fue visto con Camila Zamorano, una boxeadora originaria de Nuevo León. Dicha mujer, quien actualmente tendría 18 años, es considerada una promesa del boxeo mexicano.

Comenzó su carrera a los 11 años y ha acumulado un récord de 53-4 como amateur, ganando una docena de cinturones en torneos regionales y estatales, incluyendo el Título Mundial Juvenil peso atomo del Consejo Mundial de Boxeo en San Luis Potosí.

Con el tiempo, se confirmaría que son pareja. Y es que han subido fotos juntos en redes sociales y él le ha hecho grandes regalos. En una ocasión, hasta le dio un ramo de rosas gigante. La atleta tampoco ha mencionado nada sobre el supuesto ataque armado del artista.

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