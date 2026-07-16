Hombre irrumpe en estudio de TV y ataca al conductor en plena transmisión del matutino, reportan

En abril de 2026, un reportero de Ventaneando fue agredido mientras cubría un funeral. Ahora, un hecho similar ocurrió en Estados Unidos, donde un conductor de televisión fue atacado durante un programa.

La víctima de este incidente fue el presentador afroamericano Craig Melvin, colaborador del programa matutino Today, de la cadena NBC. ¿Qué fue lo que sucedió? Te contamos.

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Craig Melvin en ‘Today’ con el elenco de ‘La Odisea’ / Instagram

¿Cómo ocurrió el incidente en el programa Today?

Aunque el momento no fue captado por las cámaras ni ocurrió durante la transmisión, de acuerdo con reportes policiales y el medio TMZ, el ataque se registró alrededor de las 9 de la mañana, hora local (7 am, hora de la Ciudad de México), en el Rockefeller Center, en Manhattan, Nueva York, donde se graba el programa Today.

Un hombre ajeno a la producción logró burlar la seguridad e ingresar a una zona exclusiva para miembros del programa. El sujeto buscaba al presentador Al Roker, pero al no encontrarlo y toparse con Craig Melvin, otro de los conductores, se abalanzó sobre él y le gritó insultos racistas.

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Al Rocker y Craig Melvin / Redes sociales

¿Quién es Craig Melvin, el conductor que fue agredido?

Craig Melvin es un periodista y presentador originario de Columbia, Carolina del Sur. Es reconocido por formar parte del matutino Today, de la cadena NBC (en el que ocurrió el ataque).

A lo largo de su carrera ha cubierto acontecimientos de relevancia internacional y se ha consolidado como uno de los periodistas más conocidos de la televisión estadounidense.

Melvin comenzó su trayectoria en medios locales antes de incorporarse a NBC News. Además de conducir ‘Today', ha participado en la cobertura de elecciones presidenciales, Juegos Olímpicos, desastres naturales y otros eventos de alto impacto.

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Craig Melvin / Redes sociales

¿Qué se sabe del hombre que irrumpió en el estudio de NBC?

De acuerdo con los reportes de la policía de Nueva York y el informe de la cadena NBC News, en cuanto las autoridades recibieron el reporte de la agresión en el Rockefeller Center, localizaron al hombre que había agredido al presentador.

Mencionan que el agresor, hasta el momento no identificado, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, sin que nadie resultara herido, y no hubo mayores incidentes.

Los ataques a personalidades públicas han sido una constante en los últimos tiempos en todo el mundo. Hace un par de meses, la influencer Estef Monárrez fue víctima de un ataque armado en su local ubicado en Culiacán, Sinaloa.

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