Equipo de Memo Garza, exvocalista de ‘La adictiva’, sufre ataque armado; dos músicos resultaron heridos

En medio del luto de Banda MS por la muerte de su promotor Tim Luce, se reporta que el equipo de Memo Garza, exintegrante de ‘La adictiva’, fue víctima de un ataque armado mientras se dirigía a Chiapas para una presentación. Te contamos los detalles.

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¿Qué le pasó al equipo de Memo Garza? / Redes sociales

Así fue el ataque armado contra el equipo de Memo Garza, exvocalista de ‘La Adictiva’

Desde hace algunas horas, se venía reportando que el equipo de Memo Garza, exvocalista de ‘La Adictiva’, fue interceptado en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Xonacatepec. Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de este 28 de junio, cuando iban regresando de un concierto en Tlaxcala.

Según se informó, unos sujetos, de hasta ahora identidad desconocida, abrieron fuego contra el autobús en el que se iban transportando. Las balas dañaron los parabrisas del vehículo y dejaron herido a Luis Alberto Mota Luna, segunda voz de la agrupación de Garza.

El conductor se habría desviado de su ruta para alejarse de los agresores. Se mencionó que el autobús habría recibido, al menos, 10 disparos.

En medio de la especulación, el propio cantante lanzó un comunicado para aclarar lo ocurrido. Mencionó que el ataque se suscitó “en la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del puente de Xonacatepec”.

Aseguró que todo fue un “intento de salto”. Sin mencionar identidades, indicó que dos integrantes de su equipo resultaron lesionados, pero ya fueron atendidos. Debido a toda esta situación, anunció la cancelación del concierto programado en Chiapas para este 28 de junio.

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¿Cómo está Memo Garza, exvocalista de ‘La Adictiva’, tras intento de asalto a su equipo?

Memo Garza, exvocalista de ‘La Adictiva’, dejó ver que, pese al susto, se encontraba bien. En cuanto a los lesionados, se reportó que ambos fueron trasladados al hospital más cercano para su atención y que uno de ellos habría resultado herido en el brazo.

En cuanto a los responsables, se sigue sin tener ninguna pista sobre su identidad. Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para dar con su paradero.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el autobús del artista sufre algún percance. En 2025, sufrió un accidente automovilístico en la carretera Durango-Mazatlán. Afortunadamente, no hubo pérdidas que lamentar. Sin embargo, sí se reportaron varios heridos.

“Ahora nos toca hacer una oración para que todos se encuentren bien, ya que como músicos y artistas corremos siempre un riesgo por circular en las carreteras del país”, declaró en aquel entonces.

Autobús de Memo Garza es atacado / Redes sociales

¿Quién es Memo Garza, exvocalista de ‘La Adictiva’?

Guillermo Garza Cantú, mejor conocido como Memo Garza, es un cantante de Nuevo León que ganó notoriedad por haber sido vocalista de ‘La Adictiva’. Actualmente tiene 38 años.

Inició su carrera en la banda La Bandolera de Monterrey. Tras cuatro años de estar allí, se integró a ‘La Adictiva Banda de San José de Mesillas’ en 2013. Junto a la agrupación, lanzó éxitos como ‘En peligro de extinción’ y ‘Después de ti, ¿quién?’.

En 2023, abandonó el grupo para empezar su carrera como solista. En los últimos años, se ha consolidado como uno de los cantantes más queridos de México. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

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