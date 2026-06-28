Banda MS de luto: Tras muerte de Gerson Leos, despiden a otro integrante con desgarrador mensaje: VIDEO

Banda MS sufre la pérdida de otro integrante. Tras el luto por su tecladista Gerson Leos, anuncian la muerte de Tim Luce, uno de los colaboradores más destacados de la querida agrupación. Fue justamente el vocalista Oswaldo Silvas quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Te contamos lo que se sabe.

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Tim Luce fue promotor de Banda MS en EU / Redes sociales

Vocalista de Banda Ms confirma la muerte de un colaborador de la agrupación

Mediante una publicación en Instagram compartida el pasado 26 de junio, Oswaldo Silvas escribió un emotivo mensaje de despedida para Tim Luce, quien fungía como promotor de Banda MS.

“2026…Qué duro nos has golpeado… Desde que llegaste han sido golpes bajos… donde más duele…Una noticia más que nos sacude a la familia MS, uno más de nuestra familia se adelanta… nuestro gran Tim”, se lee.

Sin detallar la causa del deceso, Silvas se dijo muy dolido por esta pérdida y aseguró que siempre lo recordará por su gran “positividad” y “energía”. El cantante acompañó su texto con videos e imágenes del hoy occiso.

“Nos quedamos con tantos recuerdos de ti, siempre alegre, siempre positivo… aún no lo entiendo. Vuela alto, mi Tim. ¡YOU ARE THE MAN…. Always!”, manifestó.

Hasta el momento, la familia de Luce tampoco se ha pronunciado ante los hechos, por lo que también se desconoce cuándo y cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los internautas no han dudado en comentar palabras de apoyo para el artista y el resto de sus compañeros en estos momentos tan complicados.

¿Quién era Tim Luce, promotor de Banda MS?

Pese a formar parte de Banda MS, Tim Luce siempre mantuvo un perfil bajo, por lo que muy poca información se sabe de él. Hasta donde se conoce, era un reconocido promotor musical y ejecutivo estadounidense.

Llevaba muchos años trabajando con la agrupación. De hecho, fue una pieza importante para su éxito en Estados Unidos. Según usuarios que dicen haberlo conocido en su momento, Tim era muy “agradable” y “profesional”.

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¿Quién era Tim Luce, promotor de Banda MS? / Redes sociales

¿Qué otro integrante de Banda MS murió?

A principios de este año, se anunció la muerte de Gerson Leos, quien fungió como tecladista de Banda MS. En aquel entonces, la agrupación le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”, indicaron.

Aunque no se mencionó la causa del deceso, diversos medios mencionaron en ese momento que, presuntamente, había sufrido un infarto fulminante mientras practicaba deporte.

“Falleció de manera repentina, estaba jugando un partido de béisbol, se desvaneció y llamaron a los servicios de emergencia, para ver qué le pasaba. Cuando llegaron los servicios de emergencia, lamentablemente no se pudo hacer nada porque todo parece indicar que sufrió un infarto fulminante”, informó el periodista Felipe Osuna.

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