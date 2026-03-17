¡Estampida en pleno concierto de Banda MS desata caos! Así fue el momento | VIDEO

Una estampida humana se registró durante la presentación de Banda MS, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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¿Qué provocó la estampida en el concierto de Banda MS en Ensenada? Esto se sabe. / Redes sociales

¿Qué pasó en el concierto de la Banda MS?

Alrededor de las 23:00 horas del sábado 15 de marzo, autoridades implementaron el cierre de accesos en el cruce de Guaymas y el bulevar Costero, en Ensenada, como parte del control de ingreso al área donde se desarrollaba el concierto gratuito de la Banda MS. La medida se llevó a cabo mientras continuaba la concentración de personas en las inmediaciones del recinto.

Tras el cierre, asistentes que se encontraban en la zona comenzaron a empujar con la intención de avanzar, lo que derivó en la caída de vallas metálicas colocadas para delimitar el paso. Esta situación generó un movimiento desordenado entre la multitud, dando lugar a una estampida humana en ese punto.

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Concierto de Banda MS en Ensenada registra estampida. / Redes sociales

Video de estampida en concierto de la Banda MS se viraliza en redes sociales

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se volvieron virales, al mostrar lo ocurrido en uno de los accesos al área del concierto de Banda MS en Ensenada. En los videos compartidos por asistentes se observa a un grupo de personas desplazándose de forma acelerada, mientras otras intentan avanzar en medio de la concentración.

En el material también se aprecia cómo algunas de las vallas metálicas colocadas en la zona fueron derribadas durante el movimiento de la multitud. Las grabaciones, captadas desde distintos ángulos, fueron difundidas en plataformas digitales y retomadas por usuarios, lo que amplificó la visibilidad de lo ocurrido durante esa noche. ¡Te lo presentamos al final de la nota!

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Estampida en concierto de la Banda MS en Ensenada. / Redes sociales

¿Hubo personas lesionadas en el concierto de la Banda MS en Ensenada?

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada informó, a través de un comunicado difundido en medios locales, que el incidente en el concierto de la Banda MS registrado en Ensenada no pasó a mayores y que el operativo se mantiene con saldo blanco.

Además, se precisó: “las autoridades también desmintieron la versión que circula en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de una persona durante el evento, señalando que dicha información es totalmente falsa y reiteraron que hasta el momento el operativo se mantiene con saldo blanco”.

Sobre lo ocurrido en el acceso, detallaron que “el hecho ocurrió en el acceso ubicado en calle Guaymas y boulevard Costero, en las inmediaciones de la zona de festejos de Playa Hermosa, donde se implementó el cierre momentáneo como parte de los protocolos de seguridad y protección civil ante la alta concentración de asistentes”. Asimismo indicaron que “algunas personas que se encontraban fuera del recinto intentaron ingresar de manera simultánea y empujaron unas vallas metálicas, generando un amotinamiento en el área de acceso”.

En cuanto a la actuación de los elementos de seguridad, explicaron que “la gente no respetó los protocolos de seguridad, por lo que se optó por permitir el acceso de manera controlada, actuando con prudencia y consciencia para evitar que se registraran personas lesionadas o confrontaciones”. También añadieron que “los elementos de seguridad valoraron la situación y decidieron ceder por la misma seguridad de los asistentes, priorizando la integridad de las personas ante la presión que se generó en el punto de acceso”, y señalaron que las corporaciones continuaron desplegadas en la zona para garantizar el desarrollo de las actividades.

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