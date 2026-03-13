Luchador cae sobre réferi, pierde el conocimiento y ¡se convulsiona en pleno combate! VIDEO

Momentos de tensión se vivieron durante una función de lucha libre cuando un réferi convulsionó tras recibir un golpe en plena acción sobre el cuadrilátero, ¿alguien le brindó auxilio? Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó en plena función de lucha libre en Dallas?

Un réferi identificado como Dallas Edwards recibió un golpe durante una función realizada en Louisville, en Estados Unidos, mientras se desarrollaba un combate de Ohio Valley Wrestling (OVW). El incidente ocurrió en medio de la lucha entre los luchadores Brendan Balling y Tony Evans, cuando una de las maniobras cambió el rumbo de la acción dentro del cuadrilátero.

Durante el enfrentamiento, Balling subió a las cuerdas con la intención de lanzarse sobre su rival. Sin embargo, en el momento del salto, Evans intentó esquivar el ataque y se apartó del trayecto. En ese movimiento, el réferi quedó colocado entre ambos luchadores, por lo que el impacto terminó produciéndose sobre Edwards. La caída ocurrió frente al público que presenciaba la función de OVW.

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Qué pasó con el réferi que convulsionó tras golpe en lucha libre durante combate viral. / Redes sociales

¿Cómo fue que Dallas Edwards, réferi de OVW, se convulsionó tras golpe?

El momento del golpe comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa cómo, tras caer al ring, Brendan Balling se acerca para revisar si el réferi Dallas Edwards se encontraba bien. Sin embargo, después de unos instantes la lucha continuó dentro del cuadrilátero entre Balling y Tony Evans.

Minutos más tarde, Edwards comenzó a convulsionar ante la mirada del público y de quienes participaban en la función organizada por Ohio Valley Wrestling. En el video que circula en plataformas digitales también se observa que los servicios de emergencia tardaron en llegar para brindarle auxilio.

Tras lo ocurrido, la empresa difundió un breve comunicado en el que informó: “El árbitro Dallas Edwards, miembro de nuestra familia de OVW, experimentó una emergencia médica durante la transmisión. En OVW nos tomamos muy en serio la salud y el bienestar de todos nuestros luchadores y colaboradores, y como empresa estamos profundamente consternados al ver que uno de los nuestros haya sufrido una lesión”.

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Accidente en lucha libre: luchador cae sobre réferi durante combate y no detienen la función. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del árbitro de OVW?

Ohio Valley Wrestling compartió una actualización sobre el estado de salud del réferi Dallas Edwards, quien permanecía bajo observación tras la emergencia médica registrada en el ring.

A través de un mensaje difundido por la compañía, se informó que el árbitro se encuentra estable. “Dallas está consciente y se encuentra mucho mejor. Pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos y oraciones, y que respeten la privacidad de él y de su familia en este momento”, señaló el comunicado.

En el mismo mensaje, la organización indicó que continuará informando conforme haya novedades sobre su evolución. “Proporcionaremos una actualización tan pronto como esté disponible, pero mientras tanto le deseamos a Dallas una pronta recuperación y esperamos verlo de regreso con nuestra familia de OVW muy pronto”, puntualizó la empresa.

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