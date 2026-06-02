Angélica Vale estuvo a punto de perder la mano en La fea más bella: el accidente que casi la deja amputada

Lo que parecía unascena más en La fea más bella terminó en un accidente que puso en riesgo la carrera de Angélica Vale. Un corte profundo, sangre y una cirugía de emergencia marcaron uno de los momentos más impactantes del melodrama… y que pocos conocían.

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Angélica Vale en su personaje de ‘La fea más bella’ / Foto: Redes sociales.

¿Qué le pasó a Angélica Vale en La fea más bella y por qué casi pierde la mano?

Angélica Vale, protagonista de La fea más bella, revivió uno de los momentos más fuertes de su carrera durante el pódcast “La suerte de la fea”, donde confesó que sufrió un accidente grave mientras grababa una escena clave de la telenovela en 2005.

Todo ocurrió durante una secuencia intensa en la que su personaje, ‘Leticia Padilla Solís’, debía entrar en crisis y arrojar objetos sobre una mesa. La escena, que incluía platos y vasos reales, se salió de control cuando un objeto de vidrio o acrílico le provocó una herida profunda en la mano.

El corte no fue menor: la actriz reveló que el filo le dañó casi por completo un nervio y aproximadamente el 70 por ciento del tendón de uno de sus dedos, lo que la puso en riesgo de perder la movilidad de la mano.

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Angélica Vale escenas del accidente en La fea más bella

¿Cómo fue el accidente de Angélica Vale durante la escena de La fea más bella?

La actriz Angélica Vale, quien recientemente se divorció de Otto Padrón, narró con detalle cómo vivió ese momento, que incluso quedó parcialmente grabado en la escena final del melodrama.

“Pero era vidrio de verdad. O sea, los vasos de verdad y los platos de verdad. Nunca entendimos qué me pasó”, explicó.

Mientras grababan de noche y bajo lluvia artificial, Angélica Vale comenzó a ejecutar la escena sin imaginar lo que venía. En medio de la acción, sintió un fuerte golpe, pero no se dio cuenta de inmediato de la gravedad.

“Yo hago así y hago: ‘¡Ay!’. Grito del dolor... pero dije: ‘Me pegué’. Yo no sabía que estaba abierta” Angélica Vale

El momento se volvió aún más impactante cuando notó la sangre: “Cuando bajo la mano y veo que estoy sangrando digo: ‘Ah, me corté’... pero la sangre se venía encima”.

A pesar de la gravedad, decidió continuar grabando para evitar repetir la escena, lo que aumentó el riesgo.

“‘No, síganle’, les dije... estamos en locación de noche y yo no quiero volver a hacer esta escena” Angélica Vale

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¿Qué tan grave fue la lesión y cómo salvaron la mano de Angélica Vale?

El momento crítico llegó cuando la actriz Angélica Vale dejó de poder mover el dedo, lo que encendió las alarmas del equipo.

“No puedo mover el dedo. Creo que sí hay que cortar”, recordó.

Fue entonces cuando el equipo reaccionó de inmediato. Un integrante de producción le realizó un torniquete y la trasladaron de emergencia al hospital.

“No te voy a soltar. Vámonos al hospital’... y me salvó la mano”, dijo sobre el momento clave.

Angélica Vale escenas del accidente en La fea más bella

Ya en el Hospital Ángeles, Angélica Vale tuvo que esperar al especialista en mano durante más de dos horas sin recibir analgésicos, ya que su caso requería evaluación urgente.

El diagnóstico fue contundente: daño severo en nervios y tendones, lo que obligó a una microcirugía reconstructiva inmediata.

“Resulta ser que me llevé el nervio completo y el 70 por ciento del tendón… me tuvieron que hacer cirugía” Angélica Vale

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Angélica Vale escenas del accidente en La fea más bella

¿Qué secuelas le dejó a Angélica Vale el accidente en La fea más bella?

Tras la operación, Angélica Vale tuvo que usar una férula durante aproximadamente tres semanas, además de someterse a rehabilitación para recuperar la movilidad del dedo.

Los pronósticos iniciales no eran alentadores. Incluso los médicos le advirtieron que probablemente no volvería a mover la mano con normalidad.

“De sentir no vas a sentir nada en la vida jamás... y dudo mucho que puedas volver a tener movilidad”, le dijeron.

Sin embargo, con esfuerzo y terapias, la actriz logró una recuperación sorprendente. “Y el día de hoy tengo la misma movilidad en mi mano”, aseguró.

Aunque no todo volvió a la normalidad, ya que conserva ciertas secuelas: “Sí se siente raro… es como dormidito. Hay lugares donde no siento”, explicó.

Hoy, el accidente de Angélica Vale queda como una de las anécdotas más impactantes detrás de cámaras de La fea más bella, recordando que incluso las escenas más memorables pueden tener consecuencias reales y peligrosas.