Actor de La familia P. Luche y La fea más bella es licenciado egresado de la UNAM: ¡Su tesis fue la mejor!

Pocos conocen la historia de un reconocido actor de La familia P. Luche y La fea más bella, quien no hace mucho reveló que que es egresado de la UNAM, y que por si fuera poco, su tesis fue evaluada como la mejor de su generación. Te contamos de quién se trata.

Eugenio Derbez ilusiona a fans con foto de La Familia P. Luche y Consuelo Duval reacciona. / Foto: Redes sociales

¿Qué actor de La familia P. Luche es Licenciado por la UNAM?

La familia P. Luche es uno de los programas por excelencia de la comedia mexicana. A lo largo de los años se ha mantenido al aire y como uno de los preferidos del público.

Uno de los personajes principales de la historia es Junior, mismo que fue interpretado por el actor Luis Manuel Ávila, que además de ser parte de muchas producciones, ha revelado ser alguien que también pasó por la universidad.

En una plática para TVNotas hace unos años, Luis Manuel nos contó que él es egresado de la carrera de Administración de Empresas en la UNAM, una historia que pocas personas conocían sobre él. ¿Por qué no ejerció?

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Luis Manuel Ávila ‘Junior’ / Redes sociales

¿Por qué el actor Luis Manuel Ávila no ejerció su carrera?

El rostro del actor Luis Manuel Ávila es fácil de ubicar para los televidentes, y es que su carrera no va específicamente de las telenovelas, si no también ha incursionado en los programas de comedia.

Durante la entrevista con TVNotas, Ávila señaló que si bien le gustaba la Administración de Empresas, se dio cuenta que esa vocación “no lo llenaba":

Administración me gustaba mucho y era bueno, pero me di cuenta de que no me llenaba tanto, así que me metí a talleres de teatro e improvisación en la UNAM. Luis Manuel Ávila

Más adelante, cambiando su camino en la vida, contó que gracias a su triunfo en el Riatatán (un concurso de comedia en México) fue el que le abrió las puertas en la actuación, iniciando una carrera que rápidamente iría en ascenso:

Gracias a Riatatán se me abrieron muchas puertas en televisión y además a nivel escénico; aprendí muchísimas cosas y tuve un crecimiento gigantesco. A los mejores 10 nos llevaron con Eugenio Derbez, y uno de los premios era hacer un sketch con él para Derbez en cuando. Luis Manuel Ávila para TVNotas

Ahora es un actor habitual en proyectos no solo de televisión, si no también en teatro.

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Luis Manuel Ávila interpreta a Junior en La familia P. Luche. / Redes sociales

¿Quién es Luis Manuel Ávila y cuál es su trayectoria?

Luis Manuel Ávila es un actor y comediante mexicano reconocido por su trabajo en televisión, teatro y música. Nacido en 1971 en la Ciudad de México es un recurrente dentro de la comedia en México.

Su carrera comenzó en la televisión durante la década de los noventa con participaciones en telenovelas y programas en los que ganando notoriedad.

Sin embargo, su gran salto a la fama llegó en 2002 con La familia P. Luche, creada por Eugenio Derbez. En este programa interpretó a “Junior P. Luche”, un personaje que es un clásico de la televisión nacional.

Además de este icónico papel, Ávila ha participado en diversas producciones televisivas como:



Vecinos ,

, La rosa de Guadalupe ,

, Como dice el dicho y,

y, La fea más bella.

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