Sergio Mayer celebra su tercera edad: ya piensa en tramitar su tarjeta de apoyo, ¿el galán quiere descuentos?

Sergio Mayer, conocido por la creación del show “Solo para mujeres”, vive una etapa diferente en su vida luego de llegar a la tercera edad. En un encuentro con la prensa, el actor de “La fea más bella” habló sin tapujos sobre su nueva edad y reveló los planes que ahora tiene.

Cabe mencionar que Sergio Mayer enfrenta la tensión mediática luego de que renunció al partido político al que pertenecía tras ser centro de críticas por su participación en La casa de los famosos; sin embargo, se muestra entusiasmado por su llegada a los 60.

Sergio Mayer vive una nueva etapa en su vida tras cumplir 60 años. / mezcalent

Te recomendamos: Sergio Mayer lanza propuesta tras Ring Royale: ¿hará su propio evento de box y pelearía contra Poncho de Nigris?

¿Cómo celebró Sergio Mayer su cumpleaños número 60?

A través de sus redes sociales, Sergio Mayer dio a conocer que el día de su cumpleaños, 21 de mayo, su primogénito Sergio Mayer Mori, fruto de su relación con la actriz Bárbara Mori, se estaría presentando en Monterrey.

Sergio Mayer celebra sus 60 años. / Redes sociales

Aunque no compartió detalles sobre el show de su hijo, días después dio a conocer un video en el que aparece sonriente ante la cámara y asegura: “Así veo la vida a los 60", lo que generó comentarios como:



“Me encantas”

“Que bonita actitud y la canción también”

“No eres perfecto, pero parte de ti es exelente”

Lee: Exmiembro de ‘Solo para mujeres’ impacta y enciende las redes con tremenda FOTO: “Se sigue conservando”

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre el trámite de la tarjeta de apoyo?

Días después, en un encuentro con los medios, el actor, conocido por su interpretación de Luigi Lombardi, bromeó sobre su nueva edad y resaltó que, al igual que otros famosos, está interesado en tramitar la tarjeta de apoyo a la tercera edad.

“Ya entré a la tercera edad, ya soy un adulto mayor, así que trátame con respeto”, dijo entre risas. Posteriormente, al ser cuestionado sobre los beneficios que tiene cumplir 60 años, agregó: “La del INAPAM ya la puedo sacar. Ya la vamos a tramitar. Para tener descuentos, sí, siempre es buena para lo que sirva”.

El exintegrante del grupo Garibaldi no sería el primero en buscar el beneficio que se ofrece a las personas de la tercera edad; anteriormente, Maribel Guardia también manifestó su deseo de utilizarlo.

Lee: ¿Cuánto gana Sergio Mayer en La casa de los famosos? Poncho de Nigris filtra su supuesto sueldo millonario

¿Para qué sirve la tarjeta de apoyo y qué famosos la usan?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un documento oficial para los adultos mayores que permite tener descuentos y programas de apoyo para todo el país, tal y como lo mencionó Sergio Mayer. Está disponible para todas las personas de la tercera edad, sin importar si cuentan con pensión.

De acuerdo con Oscar Cruz, entonces subdirector de comunicación social del INAPAM, algunos de los famosos que contaban con la credencial del INAPAM en 2012 eran: Angélica María, Eric del Castillo, María Antonieta de las Nieves, entre otros.

Sergio Mayer habla con orgullo de su edad. / Redes sociales

No te pierdas: Sergio Mayer le responde a Bárbara Mori y afirma que sí sabía que le dedicaría un capítulo de su libro