Carolina Ross admite que está enamorada: ¿de Sergio Mayer Mori? ¡Romance en puerta!

Carolina Ross reveló que está enamorada y es que en medio de los rumores acerca de su vida sentimental sonaba el nombre de una atracción con Sergio Mayer Mori, con quién coincidió en La granja VIP 2025, ¿será que el hijo de Bárbara Mori es el dueño de su corazón? Te contamos lo que dijo.

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Esto dijo Carolina Ross sobre el amor tras La granja VIP. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Carolina Ross y Sergio Mayer Mori?

Carolina Ross y Sergio Mayer Mori fueron parte de la primera temporada del reality show La granja VIP, donde surgieron comentarios sobre una posible conexión entre ambos participantes. Durante la primera semana del programa, la cantante abandonó la competencia, lo que generó reacciones dentro del elenco, especialmente por parte del actor, quien expresó que le habría gustado que permaneciera más tiempo en la dinámica.

Tras la salida de Carolina Ross, Sergio Mayer Mori dijo al verla en la gala “Qué linda se ve mi esposa. Ya que salga de aquí, iré a buscarte, Caro”. Incluso, en medio de la convivencia, hizo referencia a la eliminación en forma de broma al mencionar que no le perdonaría a otro participante lo ocurrido.

Por su parte, Carolina Ross también habló sobre la convivencia que tuvieron dentro del reality. En entrevista con TVNotas, explicó que existió afinidad desde los primeros días: “Al principio platicamos mucho de música. De hecho, él me salvó para que pudiera tener una cama en la primera dinámica”.

“Después me quise alejar de él porque sí está guapetón y no quería que me llamara la atención”, dijo la cantante..

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Sergio Mayer Mori y Carolina Ross coincidieron en La granja VIP. / Redes sociales

¿Carolina Ross está enamorada de Sergio Mayer Mori?

En medio de los rumores sobre su vida sentimental, Carolina Ross sorprendió al confesar que está enamorada y que su corazón tiene dueño. ¿Pero de quién?

Cabe destacar que a la cantante, además de Sergio Mayer Mori también se le relacionó con Gussy Lau, el exnovio de la cantante Ángela Aguilar.

No obstante, en entrevista con medios, Ross evitó dar el nombre de la persona que la conquistó, pues dijo que busca proteger su relación de las malas vibras, aunque sí reveló que todo se dio después de La granja VIP.

“Ahí tengo un amor, estoy enamorada, eso me lo estoy guardando para mí. Lo conocí antes, ya después platicábamos y después de La granja se completó. Más o menos (Es del medio) pero para que sepan que esa canción de Imagina de Banda los Sebastianes y Carolina Ross se la dedico. Ese tipo de temas uno quiere cuidarlos mucho, yo por eso prefiero a veces no negarlo, pero cuidarlo de la mala vibra, que no haya nadie tirando envidia o cosas malas”. Carolina Ross.

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Carolina Ross habló del dueño de su corazón tras rumores con Sergio Mayer Mori. / Redes sociales

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross es una cantante que nació el 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a prepararse con el objetivo de desarrollarse en ese ámbito. Su proyección nacional llegó en 2013, cuando participó en el programa La voz México, donde obtuvo el tercer lugar.

Tras su paso por el programa, continuó su carrera a través de plataformas digitales, especialmente en YouTube, donde compartió versiones de canciones interpretadas únicamente con acompañamiento de piano. Estos contenidos lograron amplia difusión y le permitieron consolidar una audiencia, al mismo tiempo que inició la publicación de material propio.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado EPs, álbumes de estudio y más de 50 canciones originales, con presencia en distintos países de habla hispana. Su comunidad en redes sociales suma millones de seguidores, y actualmente trabaja en nuevos proyectos musicales, entre ellos el lanzamiento de su tercer álbum titulado *Coleccionando Corazones*.

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