El Shulito destapa oscuro motivo por el que no ve a excompañeros de Enamorándonos: “Están en la cárcel o muertos”

No todo fue fama y éxito para los exparticipantes de Enamorándonos, algunos se vieron envueltos en diversas polémicas y hasta tuvieron un trágico final. Ahora Brian ‘el Shulito’ Calderón dio a conocer que no le gustaría reencontrarse con ellos y también recordó los acontecimientos y escándalos que ensombrecieron al programa por la ambición y las malas decisiones. ¡Te contamos los detalles!

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¡De la fama al escándalo! ‘El Shulito’ habla de sus excompañeros de Enamorándonos. / Redes sociales

¿Cuáles son las polémicas de Enamorándonos?

El programa Enamorándonos estuvo vinculado a distintos hechos ocurridos fuera de cámaras que involucraron a algunos de sus participantes. Con el paso del tiempo, varios casos han salido a la luz, desde muertes hasta detenciones.

En 2018, Luis Fer, Brian y Carlos, conocidos como ‘los Shulos’, fueron atacados a balazos al salir de un bar donde realizaban una promoción del programa. Mientras viajaban en su automóvil, recibieron disparos. Sin embargo, la bala se desvió y no se reportaron daños mayores. Un año después, en 2019, el exintegrante Brian del Prado fue asesinado en la Ciudad de México tras una discusión en un bar, luego de ser perseguido junto a una amiga y atacado con arma de fuego por presuntos integrantes de la Unión Tepito.

En 2020, Christian Raúl Sánchez, conocido como ‘el Abogado del pueblo’, falleció a los 39 años, después de permanecer dos semanas hospitalizado tras un ataque a balazos cometido en la alcaldía Azcapotzalco. Más adelante, en 2022, Gaby Castillo fue detenida en la zona de Tlatelolco por presuntos delitos de narcomenudeo y fraude, luego de que autoridades le aseguraron diversas dosis de sustancias como cocaína y marihuana.

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‘Los Shulos’ sufrieron un ataque a balazos cuando fueron parte de Enamorándonos. / Redes sociales

¿Qué dijo ‘el Shulito’ de sus excompañeros de Enamorándonos?

‘El Shulito’ dijo que no le gustaría volver a ver a sus compañeros de Enamorándonos, el programa donde hombres y mujeres buscaban el amor, por lo que tenían diversas citas, aunque algunos han acusado que se trataba de contenido falso, los exconcursantes han salido a decir que era real.

“Ninguno me cae bien, me caen gordos. Había 20 o 30 mugrosos, malvibrosos que te tiraban. Los que podría saludar y me los encuentro sin problema, puede ser Luis Fer, Roro, a Damaris me la he encontrado en muchos eventos y también la saludo con mucho gusto, Bruno, Juan Carlos, ya tiene años de no verlos...”, dijo el cantante en entrevista con Dulce Gipsy.

Ante esto, también recordó que muchos de sus compañeros se metieron en situaciones peligrosas con tal de alcanzar la fama y hasta tuvieron tráficos finales.

“Hablamos de muchos que ya están en la cárcel o muertos, suena feo, pero era tanto querer ser famosos y el querer tener dinero, que se metieron en muchas cosas peligrosas”. ‘El Shulito’.

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¡Lo contó todo! ‘El Shulito’ y el destino de exintegrantes de Enamorándonos. / Redes sociales

¿Quién es ‘el Shulito’?

Brian Calderón, mejor conocido como ‘el Shulito’ nació el 25 de febrero de 1998 y ha desarrollado su carrera dentro del ámbito del entretenimiento, desde la música hasta las redes sociales. No obstante, saltó a la fama por su paso en el programa Enamorándonos.

Además de su faceta como cantante, también ha incursionado como conductor y en el modelaje, actividad que ha combinado con su trayectoria artística.

En el ámbito personal, Brian Calderón está casado con la actriz Daya Cervantes, con quien tiene un hijo. En sus redes sociales, ambos comparten momentos relacionados con su vida familiar, mostrando una parte de su día a día fuera del entorno profesional.

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