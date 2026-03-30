Karen Barrera revela el género de su bebé arcoíris tras anuncio de embarazo ¿Cómo reaccionó Daniel el Travieso?

La influencer mexicana Karen Barrera volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de compartir una nueva etapa en su vida personal junto a su esposo Daniel Ruiz Abaunza. A días de haber confirmado que están esperando a su primer hijo, la pareja publicó un nuevo video en el que revelan el género del bebé, generando una ola de reacciones en redes sociales.

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Karen Barrera / Instagram

¿Cómo anunciaron el embarazo de Karen Barrera tras la muerte de su primer bebé?

El pasado 20 de marzo de 2026, Karen Barrera y Daniel Ruiz Abaunza confirmaron que están esperando un bebé. El anuncio se realizó mediante una publicación en Instagram en la que compartieron una serie de fotografías donde se observa la pancita de la influencer.

El mensaje que acompañó las imágenes fue breve: “Eres nuestro sueño hecho realidad”. La publicación marcó el inicio de esta nueva etapa, luego de que en agosto de 2025 la influencer informara sobre la pérdida de su primer embarazo.

En ese momento, explicó que el anuncio original sería distinto, pero las circunstancias cambiaron. En su mensaje escribió:

“Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros… Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante”. Karen Barrera

También detalló que no lograron conocer al bebé y agradeció el acompañamiento de su esposo y seres cercanos durante ese proceso.

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Karen Barrera dio a conocer la pérdida de su bebé / Intagram

¿El bebé de Karen Barrera y Daniel Ruiz Abaunza es niño o niña?

La revelación del género del bebé de la pareja no solo se difundió en sus propias redes, sino que también fue retomada por el creador de contenido Eddy Nieblas, quien compartió el video y los detalles del momento con su audiencia.

En el clip, se observa a Karen Barrera y Daniel Ruiz Abaunza acompañados de sus familiares durante una reunión en la que anuncian la noticia. Fue el propio Eddy Nieblas quien contextualizó el momento al señalar: “Hace aproximadamente una semana, Karen Barrera y Daniel revelaron que van a ser papás… y a través de este videíto… acaban de revelar qué género será su bebé”.

En el mismo material se confirma la información principal:

“Así es chicos, es una niña”. Eddy Nieblas

La reacción de los familiares quedó registrada en el video, donde se aprecia el ambiente cercano en el que se dio a conocer la noticia.

Las imágenes muestran a la pareja compartiendo este momento como parte del proceso actual de su embarazo, el cual han documentado públicamente en sus plataformas digitales.

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¿Quiénes son Karen Barrera y Daniel el Travieso?

Karen Barrera es una creadora de contenido originaria de Piedras Negras, Coahuila. Nació el 6 de noviembre de 2001 y comenzó a ganar popularidad en 2019 a través de TikTok, donde comparte contenido de comedia, baile y lip sync. Con el paso del tiempo, ha consolidado una comunidad de seguidores también en Instagram, donde documenta aspectos de su vida personal.

Por su parte, Daniel Ruiz Abaunza es un influencer puertorriqueño conocido en redes sociales como “Daniel el Travieso”. La pareja contrajo matrimonio el 29 de octubre de 2022 en Querétaro, evento que también compartieron con su audiencia digital.

Desde entonces, ambos han mantenido una presencia constante en plataformas digitales, donde han mostrado momentos clave de su relación, incluyendo su compromiso, su boda y situaciones personales relevantes. Entre ellas, la pérdida de su primer bebé en 2025 y el reciente anuncio de este nuevo embarazo, así como la revelación de que esperan una niña.

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