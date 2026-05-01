Michelle Renaud y Matías Novoa presumen a su segundo hijo a tres meses de su llegada, ¡más que felices!

La feliz pareja de Michelle Renaund y Matías Novoa se encuentran viviendo una de sus etapas más felices con la llegada de su segundo bebé. A tres meses del nacimiento, comparten detalles importantes sobre esta faceta.

Michelle Renaud y Matías Novoa es una de las parejas más dulces del momento. / Foto: IG: @michellerenaud.

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¿Cómo comparten su felicidad por su segundo hijo Michelle Renaund y Matías Novia?

A tres meses de que naciera el segundo hijo de Michelle Renaund y Matías Novoa, la pareja dio algunos detalles de este bello momento que están compartiendo.

En sus redes sociales han festejado la llegada de su bebé, que nació el 1 de febrero de 2026. Luego de su nacimiento, la actriz posó en la revista ‘Hola’ donde dejó ver a su tierno hijo.

La actriz se sinceró en la revista ‘Hola’ sobre la maternidad que vive al lado de su esposo Matías Novoa.

Michelle mencionó que está viviendo su etapa más serena y detalló que el bebé de tres meses es muy tranquilo.

“Estoy viviendo mi etapa más serena”. Michelle Renaund.

Cabe destacar que Michelle Renaund y Matías Novoa viven en Madrid, España, donde se encuentran felizmente enamorados.

Matías Novoa comparte diversas fotografías en redes sobre su segundo hijo. / Foto: Instagram/@matiechat.

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¿Cuándo nació el segundo hijo de Michelle Renaund y Matías Novia

Tal y como se mencionó, el segundo hijo de Michelle Renaund y Matías Novoa nació el 1 de febrero de este 2026, lo que ha dejado muy feliz a la pareja de actores.

El primer hijo en común que tienen los artistas nació en junio de 2024, por lo que está próximo a cumplir dos años de edad.

Con la llegada de su último bebé en febrero de 2026, ambos suman cuatro hijos, totlal de sus relaciones anteriores; uno de Michelle y otro de Matías.

Debido a la buena relación que tienen Michelle Renaund y Matías Novoa, a días de que naciera su segundo hijo, se comenzó a rumorar si ya iban por su tercer hijo producto de su relación.

Ante esto, la prensa cuestionó a Matías Novoa, quien detalló que “ya son bastantes”, aunque dejó ver planes a futuro sobre otro integrante más en su familia.

“No voy a decir no, porque la vida también te da sorpresas”. Matías Novoa.

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¿Cómo se conocieron Michelle Renaund y Matías Novia?

Michelle Renaund y Matías Novoa se conocieron en el año 2021 durante el rodaje de la película ‘Doblemente embarazada 2’, donde la química fue más allá del set. Aunque en un principio eran amigos, el haber compartido también escenas en la telenovela ‘La herencia’ hizo que el cupido los flechara.

Luego de diversos rumores de romance, confirmaron su relación en 2022. Luego de diversas fotografías que compartieron en redes sociales donde se les veía felizmente enamorados, llegó la etapa de matrimonio.

Michelle Renaund y Matías Novia se casaron por el civil un 9 de diciembre de 2023. La ceremonia fue discreta y alejada de la prensa, ya que los actores querían un momento privado al lado de sus hijos. El acto se realizó poco tiempo después de que anunciaran la llegada de su segundo hijo.