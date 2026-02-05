Michelle Renaud y Matías Novoa comparten el emotivo video del nacimiento de su hijo y causa furor en las redes

La familia de Michelle Renaud y Matías Novoa acaba de crecer y, con ello, también el interés del público. A solo unos días de haber anunciado la llegada de su segundo hijo en común, la pareja decidió abrir una ventana a uno de los momentos más íntimos y emotivos de sus vidas: el nacimiento de su pequeño. Las imágenes no tardaron en generar una oleada de reacciones, felicitaciones y comentarios llenos de cariño en redes sociales.

Michelle Renaud y Matías Novia anuncian el nacimiento de su segundo bebé / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Michelle Renaud y Matías Novoa el nacimiento de su hijo en Instagram?

La noticia del nacimiento de su hijo fue confirmada inicialmente por Matías Novoa el 1 de febrero, cuando publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen minimalista pero poderosa: la pequeña mano de su bebé recién nacido. Sin dar demasiados detalles, el actor escribió únicamente “Vida”, palabra que de inmediato desató especulaciones y felicitaciones entre sus seguidores.

Durante los días siguientes, Matías continuó compartiendo algunas imágenes en las que aparecía junto al bebé, siempre cuidando no mostrar su rostro. Michelle Renaud, por su parte, se mantuvo en silencio, lo que incrementó aún más la expectativa sobre cuándo y cómo decidiría presentarse tras convertirse en madre por tercera vez.

La espera terminó el 5 de febrero, cuando la actriz decidió compartir un video profundamente emotivo que documenta el momento exacto del parto. En la publicación reveló que su hijo nació el 31 de enero a las 22:29 horas, un dato que hasta entonces se había mantenido en privado.

Michelle Renaud y Matías Novia / Redes sociales

¿Cómo fue el parto de Michelle Renaud y qué revelan las imágenes que compartieron?

El video compartido por Michelle Renaud y Matías Novoa muestra uno de los momentos más íntimos de la pareja. En las imágenes se observa a la actriz segundos después de dar a luz, sosteniendo por primera vez a su bebé sobre su pecho, mientras Matías los acompaña con evidente emoción.

Junto al video, ambos revelaron por primera vez el nombre del bebé. La publicación fue acompañada por la frase “Solo nos faltabas tú”, junto a emojis de corazón azul, confirmando además que se trata de un niño.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño. Entre los comentarios destacaron los de varias figuras del espectáculo como Claudia Martín, Galilea Montijo, Tania Rincón, Julián Gil, Karla Díaz y Shanik Berman, quienes felicitaron a la pareja por la llegada de su hijo.

Los fans también se hicieron presentes con mensajes emotivos como:



“Te amamos, bienvenido bebé hermoso”

“Qué hermosura!! Realmente ella es admirable”

“Qué maravilla Michelle! Felicidades por esa familia bonita!”

“Qué momento! Bendiciones a toda la familia”

Horas después, Matías Novoa volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una imagen desde la sala de su hogar. En la fotografía aparece su madre, Alejandra Burgos Azancot, cargando y acariciando a su hijo por primera vez. El actor acompañó la imagen con una breve pero significativa frase: “Mi madre”, dejando ver el primer encuentro del bebé con su abuela.

Matías Novoa y su madre

¿Cuántos hijos tienen Michelle Renaud y Matías Novoa y cómo está formada su familia?

Con la llegada de su hijo, la familia de Michelle Renaud y Matías Novoa se amplía aún más. El pequeño se suma a el primer hijo que la pareja tuvo en común y que nació en junio de 2024. Ambos niños han sido parte central de la nueva vida que el matrimonio construyó desde su mudanza a España.

Además, Matías Novoa es padre de otro varón, fruto de su matrimonio anterior con María José Magán. Por su parte, Michelle Renaud es mamá de otro menor, su hijo mayor. De esta forma, la pareja ha formado una familia ensamblada que ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes constantemente destacan la armonía y el amor que transmiten.