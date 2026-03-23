¿Matías Novoa y Michelle Renaud ya esperan a su tercer hijo? El actor dice “La vida te da sorpresas”

Matías Novoa y Michelle Renaud recibieron a su segundo hijo hace apenas algunas semanas. Los actores le dieron la bienvenida al pequeño mediante un emotivo vídeo que compartieron en sus redes sociales. Ahora, una reciente declaración del actor ha causado expectación, pues hablan de... ¿un tercer embarazo ya?

Michelle Renaud y Matías Novoa agrandan la familia / IG: @michellerenaud

¿Cuándo nació el segundo hijo de Matías Novoa y Michelle Renaud?

El nacimiento de su segundo hijo lo dio a conocer Matías Novoa el pasado 1 de febrero, cuando compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen mostrando la pequeña mano de su bebé recién nacido.

En los días posteriores, Novoa continuó publicando algunas fotografías en las que aparecía junto al pequeño, aunque siempre evitando mostrar su rostro. Por su parte, Michelle Renaud optó por mantenerse en silencio, lo que incrementó la curiosidad del público sobre el momento en que decidiría reaparecer tras convertirse en madre por tercera ocasión.

Finalmente, el 5 de febrero, la actriz rompió el silencio al compartir un video en el que mostró el momento exacto del parto. En esa misma publicación reveló que su hijo nació el 31 de enero a las 22:29 horas, información que hasta entonces se había mantenido discreta.

Te puede interesar: A Michelle Renaud la exhibe su ex y ella se desquita con lo que más le duele, ¡su hijo!

Michelle Renaud y Matías Novia / Redes sociales

¿La actriz Michelle Renaud y Matías Novoa ya esperan a su tercer hijo?

En un reciente encuentro con medios, Matías Novoa habló sobre la posibilidad de agrandar aún más la familia y un comentario causó sorpresa en sus fans, pues su tercer hijo ya estaría casi en camino. ¿Es real?

Cuestionado directamente sobre si planea tener más hijos con Michelle Renaud, Matías respondió: “ Muchísimos más bebés ”, dijo entre risas. Sin embargo, rápidamente matizó su comentario al reconocer que la familia que han construido ya es numerosa y equilibrada.

“ Yo creo que ya estamos con nuestra camada, que ya son bastantes ”, expresó. No obstante, evitó cerrar completamente la puerta, y deja abierta la posibilidad:

No voy a decir no, porque la vida también te da sorpresas. Matías Novoa

Esta etapa como padres ha sido descrita por ambos como una de aprendizaje constante, donde cada día representa un nuevo reto y una oportunidad para fortalecer sus lazos.

Lee: ¿Michelle Renaud está de nuevo embarazada?: “No descarto nada”

¿Michelle Renaud y Matías Novoa tienen hijos fuera de su relación?

Michelle Renaud ha construido su familia a lo largo de distintas etapas de su vida personal. La actriz tuvo a su primer hijo durante su matrimonio con Josué Alvarado, relación que terminó en divorcio en 2023. De esa unión nació su primogénito, con quien atravesó diversos momentos mediáticos.

Durante el 2025 tanto Renaud como Alvarado, vivieron conflictos en torno a la convivencia del padre con su hijo. Mientras ella vivía en España con su actual pareja (Matías Novoa), Josué aseguraba que no le permitían ver a su hijo, a punto de exhibirla en redes sociales.

Una amiga cercana a Michelle Renaud, contó a TVNotas que aunque parecía que Josué conviviría cerca de una semana con su hijo, la cosa fue totalmente diferente. La actriz decidió no contestar las llamadas:

“ Desde el día 1, Michelle no respondió las llamadas ni los mensajes. Le decía que no había buena señal o que se había desconectado. Un sinfín de justificaciones absurdas. (...) Se entendía que pasarían toda la tarde juntos, pero al final solo estuvieron un rato, porque Michelle así lo decidió ”, dijo la fuente.

Más adelante, Renaud inició una relación con el actor Matías Novoa, con quien ya tiene dos hijo en común. Ambos han compartido este proceso mientras continúan con sus respectivas carreras profesionales.

Por su parte, Matías Novoa tiene un hijo, fruto de su relación con la actriz y modelo, María José Magán. Aunque su relación quedó en “buenos términos”, el asunto cambió después. Ambos se enfrentaron debido a desacuerdos relacionados a la manutención del pequeño, pues él llegó a mencionar que ella “ no se conformaba con nada ”.

Tal vez te interese: ¿Michelle Renaud es responsable de que Matías Novoa no vea a su hijo con María José Magán? Esta última habla