¿Matías Novoa abandona a Michelle Renaud tras tener a su segundo bebe? Esto dijo el actor de su ‘separación’

A pocos días de que Michelle Renaud diera a luz a su segundo bebé con Matías Novoa —quien nació el pasado 31 de enero en Madrid— el actor sorprendió al revelar que tomó una difícil decisión: separarse de su esposa tras tres años juntos. La noticia desató especulaciones sobre el futuro de la pareja y dejó en el aire la inevitable pregunta: ¿se acabó el amor?

¿Cómo celebraron Michelle Renaud y Matías Novoa la llegada de su segundo bebé?

La noticia del nacimiento de su hijo fue confirmada inicialmente por Matías Novoa el 1 de febrero, cuando publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen minimalista pero poderosa: la pequeña mano de su bebé recién nacido. Sin dar demasiados detalles, el actor escribió únicamente “Vida”, palabra que de inmediato desató especulaciones y felicitaciones entre sus seguidores.

Durante los días siguientes, Matías continuó compartiendo algunas imágenes en las que aparecía junto al bebé, siempre cuidando no mostrar su rostro. Michelle Renaud, por su parte, se mantuvo en silencio, lo que incrementó aún más la expectativa sobre cuándo y cómo decidiría presentarse tras convertirse en madre por tercera vez.

La espera terminó el 5 de febrero, cuando la actriz decidió compartir un video profundamente emotivo que documenta el momento exacto del parto. En la publicación reveló que su hijo nació el 31 de enero a las 22:29 horas, un dato que hasta entonces se había mantenido en privado.

Mira: Michelle Renaud y Matías Novoa dan la bienvenida a su segundo bebé con emotiva foto

Michelle Renaud y Matías Novoa agrandan la familia / IG: @michellerenaud

¿Cómo anunció Matías Novoa su ‘separación’ de Michelle Renaud?

Matías Novoa confirmó su ‘separación’ de Michelle Renaud, pero solo temporal, debido a compromisos laborales, específicamente por las grabaciones de la telenovela. “El renacer de la luna” de Roy Rojas, en la cual Matías será protagonista al lado de estrellas como Marisol del Olmo, Marlene Favela, Flavio Medina, Claudia Ramírez y René Casados.

“Estoy aquí trabajando, pretendo estar yendo a ver a mi familia, lo voy a necesitar porque ahora que me vine, no sabía que me iba pegar tanto la despedida, dejar dos bebés no es fácil, pero también necesitaba trabajar y expresarme, después de un tiempo de estar muy hacía mí y con la familia”, comentó Matías Novoa a “De primera mano”.

El actor aseguró que tomó esta decisión junto a Michelle Renaud, quien lo apoyó y afortunadamente ella se queda apoyada con los padres de Matías. “Decidimos en pareja, le dije ‘mi amor necesito trabajar, Roy me da esta personaje, hagamos lo posible’. Y acá estoy, me apoyó”.

Checa: A Michelle Renaud la exhibe su ex y ella se desquita con lo que más le duele, ¡su hijo!

Michelle Renaud y Matías Novoa agrandan la familia / IG: @michellerenaud

Matías Novoa reacciona a críticas por compartir el nacimiento de su bebé con Michelle Renaud

El actor Matías Novoa, quien ha reiterado que vive su paternidad de manera plena y comprometida, habló abiertamente sobre las críticas que recibió tras compartir en redes sociales un video del nacimiento de su bebé.

Lejos de engancharse con los comentarios negativos, el intérprete se mostró sereno y respetuoso ante las opiniones divididas. “Siempre habrá gente que te apoya y gente que no; son diferentes puntos de vista y se respeta, cada quien puede opinar lo que quiera”, expresó en entrevista a “De primera mano”.

Finalmente, adelantó que durante su estancia en México aprovechará al máximo el tiempo para convivir con su hijo mayor, fruto de su relación con María José Magán. También comentó que planea organizarse para visitar a Michelle Renaud y a sus hijos mientras continúan los meses de grabación

Mira: María José Magán estrena romance con famoso actor, en medio de disputa legal con Matías Novoa