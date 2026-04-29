¿Asesinaron a Carolina Flores por dinero? Tíos aseguran que el esposo sería cómplice de Érika N; temen por el bebé

A casi dos semanas del asesinato de la modelo y exreina de belleza Carolina Flores, nuevas tensiones familiares han surgido. Los tíos de Carolina aparecen con fuertes testimonios y aseguran que el bebé presuntamente “no está seguro” con Alejandro, pareja de la víctima. ¿Qué dijeron exactamente?

Carolina Flores, exreina de belleza / Redes sociales

¿Dónde y cuándo fue el asesinato de la modelo Carolina Flores?

El asesinato de la modelo mexicana Carolina Flores Gómez, ocurrió el 15 de abril en Polanco (aunque fue notificado a las autoridades hasta el día siguiente). De manera inmediata comenzaron a circular diversas versiones sobre quién habría sido la responsable, señalando principalmente a su suegra, Érika “N”, como principal implicada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el esposo de la víctima reportó el crimen hasta el otro día, lo que generó cuestionamientos, críticas y múltiples interpretaciones sobre su decisión.

A esto se sumó la difusión de un video por parte del periodista Carlos Jiménez, en el que se observa el momento en que la suegra sostiene una discusión con Carolina antes de atacarla. En las imágenes, luego de realizar seis disparos, se escucha un intercambio entre madre e hijo: él le reclama “¿ Qué hiciste, mamá ?”, ella responde que la modelo la había hecho enojar.

Alejandro, cuya reacción ha sido criticada por internautas, contesta: “¿ Qué te pasa? Es mi familia ”, mientras que Érika “N” termina diciendo:

La familia es mía, tú eras mío y ella te robó. Érika “N”

Los usuarios en redes esperan con ansias la noticia de la detención de Érika “N”, y aunque aún no se saben las causas exactas del homicidio, nuevos detalles salen a la luz.

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¿Érika “N”, suegra de Carolina Flores, le quitó la vida a la modelo por su dinero?

Algo muy turbio se dio a conocer hace unas horas, y es que la familia de Carolina Flores se dio cita en el canal de YouTube “Mafian”, donde se hicieron reveladoras declaraciones sobre la trágica muerte de la exreina de belleza.

Cinthia y Javier Flores, hermanos de Jorge Flores (fallecido padre de Carolina), contaron que la muerte de Jorge ocurrió en extrañas circunstancias, por lo que Carolina recibió una fuerte indemnización económica (mínimo dos millones de dólares). Para sorpresa de muchos, la modelo presuntamente recibió ese dinero en compañía de su suegra, Érika “N”.

Según Javier, tío de Carolina, en redes mencionaban que su sobrina era la “mantenida”, pero las cosas eran totalmente diferentes. Por otra parte, aseguró que Alejandro, hijo de Érika “N”, presuntamente sería cómplice directo del asesinato, y no duda de un interés económico:

Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice. Javier Flores, tío de Carolina Flores

Javier ahondó también en la reacción de Alejandro, misma que se puede ver en el vídeo del asesinato, algo que muchos también criticaban. En su opinión, el esposo de Carolina “no reaccionó”, dando pie a múltiples interpretaciones:

Reaccionó como si habría tirado un plato la mamá, eso no es una reacción de alguien que te ama, no es una reacción de alguien normal. (...) Muy planeado fue eso, y nosotros sabemos por qué. Javier Flores

Esto genera una nueva hipótesis en torno al homicidio de Carolina Flores, aunque aún no se ha confirmado que las autoridades investigan esta línea, en redes creen que sí puede ser la razón real.

Minuto 08:55.

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¿La familia de Carolina Flores teme por el bebé de la exreina de belleza?

Durante la entrevista, Javier Flores expresó su preocupación por el bienestar del bebé de Carolina Flores, cuestionando la capacidad de Alejandro para ejercer su rol como padre en medio de la tragedia:

Se le tiene que alejar de ese bebé. El bebé está en peligro. (...) Por su falta de reacción y lo desorientado mental (del padre). Javier Flores

Por otra parte, Javier Flores insistió en la idea de que la madre de Carolina viera el vídeo con el fin de entender que el actuar de Alejandro presuntamente no fue el correcto y que podría esconder las verdaderas causas:

Viendo el video no vas a tener dudas y no le vas a creer a este tipo. (...) Somos familia y todos queremos justicia para Carolina, y vamos a estar hasta el final apoyando y tratando de hacer… o sea, esto no lo estamos haciendo con afán de ningún tipo, más que la justicia y el bienestar de ese bebé. Javier Flores

Esperan que próximamente pueda, la madre de Carolina Flores, pelear por la custodia del bebé, con el fin de que esté lo más alejado posible de Alejandro.

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