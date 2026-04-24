Muerte de Carolina Flores: Giran orden de aprehensión vs suegra de la exreina de belleza por presunto feminicidio

La madrugada del 15 de abril terminó en tragedia dentro de un departamento de Polanco. Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, fue asesinada tras una discusión familiar que hoy tiene prófuga a su suegra, Érika “N”. A días del crimen, un juez de la Ciudad de México ya giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio, mientras las autoridades intensifican su búsqueda.

El caso ha causado indignación no solo por la violencia del ataque, sino por lo que ocurrió después: el esposo de la víctima habría permitido que su madre escapara y denunció los hechos hasta un día después. A esto se suman videos, testimonios y el doloroso reclamo público de la madre de Carolina, quien exige justicia.

Mira: Filtran conversación entre Carolina Flores, exreina de belleza, y su suegra momentos antes del asesinato: VID

Muere Carolina Flores / Redes sociales y canva

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Carolina Flores dentro de un departamento de Polanco?

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Carolina Flores fue asesinada por impactos de arma de fuego dentro de su propio hogar, ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. La necropsia reveló que la joven presentaba 12 lesiones, seis en la cabeza y seis en el tórax, lo que confirmaría la violencia extrema del ataque.

Las indagatorias señalan como presunta responsable a Érika María “N”, madre de Alejandro “N”, esposo de la víctima. Según lo declarado por el propio Alejandro ante las autoridades, fue su madre quien disparó un arma calibre 9 milímetros tras un conflicto previo entre ambas mujeres.

Un video filtrado por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, muestra el momento posterior a las detonaciones. En el material se escucha al esposo cuestionar a su madre:

“¿Qué hiciste mamá?”, a lo que ella responde sin aparente remordimiento: “Nada, me hizo enojar”.

Él insiste: “¿Qué te pasa, es mi familia?”, y Érika “N” remata con la frase que hoy estremece al país:

“La familia es mía, tú eras mío y ella te robó”. Érika María “N”

Mira: Filtran los últimos mensajes de Carolina Flores, exreina de belleza que fue asesinada por su suegra

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

¿Por qué el esposo de Carolina Flores denunció el crimen hasta un día después?

Uno de los puntos más polémicos del caso es la actuación de Alejandro “N”, esposo de Carolina Flores. De acuerdo con el expediente, el joven permitió que su madre abandonara el lugar de los hechos tras el ataque y dio aviso a las autoridades hasta el 16 de abril, es decir, un día después del feminicidio.

Este retraso generó duras críticas y sospechas, ya que Carolina habría permanecido sin vida en el departamento durante varias horas. Alejandro justificó su decisión argumentando que actuó así para proteger a su hijo de ocho meses, temiendo que el menor pudiera quedar bajo resguardo del Estado.

La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, confirmó que fue informada del asesinato mediante una llamada telefónica desde la fiscalía capitalina. Según su testimonio, su yerno le dijo directamente: “Es que mi mamá le disparó”, una frase que marcó para siempre su memoria.

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Carolina Flores, exreina de belleza asesinada / Redes sociales

Madre de Carolina Flores rompe el silencio: ¿qué dijo sobre el asesinato de su hija?

Reyna Gómez Molina ha sido una de las voces más firmes en la exigencia de justicia. En entrevistas para programas como Desiguales y Siéntese quien pueda, relató con dolor cómo recibió la noticia y cómo cuestionó la conducta de su yerno tras el crimen.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía”, narró. Posteriormente, escuchó la frase que la dejó en shock: “No, señora… es que mi mamá le disparó”.

La madre también cuestionó duramente el tiempo que pasó antes de que se denunciara el crimen: “Le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’… ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?”, reclamó.

Además, reveló que Alejandro se negó a darle la custodia del bebé, asegurando que existía un acuerdo previo con Carolina para que ni ella ni la suegra quedaran a cargo del menor en caso de faltar ambos. Hoy, Reyna Gómez exige públicamente que Érika “N” se entregue:

“No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor… entréguese. Todo Ensenada está buscando justicia por mi hija”. Reyna Gómez

¿Giran orden de aprehensión contra Érika “N”, suegra de Carolina Flores?

Las autoridades de la Ciudad de México giraron una orden de aprehensión contra Érika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California. El mandato judicial fue emitido por un juez de control, luego de que se integraran diversos elementos a la carpeta de investigación que fortalecieron la acusación en su contra.

De acuerdo con los avances del caso, agentes de la Policía de Investigación (PDI) recopilaron material videográfico clave, además de integrar la declaración de Alejandro “N”, esposo de Carolina Flores, como parte del expediente. Estas pruebas fueron determinantes para que el Ministerio Público solicitara la orden de aprehensión. Actualmente, elementos de la PDI continúan con la búsqueda de Érika María “N”, luego de que la orden de captura quedara formalmente en manos del Ministerio Público.

¿Quién fue Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco?

Carolina Flores Gómez era originaria de Ensenada, Baja California, y desde muy joven destacó en el mundo del modelaje. En 2017 alcanzó reconocimiento estatal al coronarse como Miss Teen Universe Baja California, lo que la colocó como una promesa dentro de los certámenes de belleza.

Amigos, colegas y usuarios en redes sociales han despedido a la joven con mensajes de indignación y tristeza, mientras el video del crimen continúa generando conmoción. Su caso se ha convertido en un llamado urgente contra la violencia feminicida y la impunidad.

Mientras tanto, Érika “N” permanece prófuga. La orden de aprehensión ya fue concedida y se encuentra en manos del Ministerio Público. Autoridades capitalinas mantienen activa su localización, mientras la familia de Carolina Flores espera que la justicia alcance a la responsable de un crimen que marcó para siempre a una comunidad entera.