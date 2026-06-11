Muere querida conductora a los 66 años en medio de la lucha contra dolorosa enfermedad; así la despidieron

En medio del luto por Sandra Díaz del Valle, chef de ‘Venga la alegría’ de TV Azteca Honduras, se confirma la muerte de una querida conductora. Se trata de Patrizia Caselli, quien llevaba un tiempo luchando contra una dolorosa enfermedad. Te contamos los detalles.

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Patrizia Caselli, famosa conductora, muere / Redes sociales

Esto se sabe sobre la muerte de la conductora Patrizia Caselli

De acuerdo con reportes oficiales, Patrizia Caselli murió el pasado 9 de junio, a los 66 años. La noticia fue dada a conocer por diversos medios de comunicación internacionales y por la familia a través de redes sociales.

Si bien no se han confirmado las causas del fallecimiento, en 2024 ella confesó que estaba luchando contra el cáncer de pulmón en etapa tres. Esta enfermedad la obligó a alejarse de las pantallas. Lo último que se sabía era que se encontraba enfocada en su tratamiento.

Y es que tuvo que someterse a una cirugía para que le extirparan un pulmón. Tras esto, tomó quimioterapias. Se cree que su muerte pudo deberse a complicaciones relacionadas con su afección. Sin embargo, la familia no ha querido dar más declaraciones.

“Me extirparon medio pulmón derecho y algunos ganglios linfáticos encontrados en metástasis, algo que ni siquiera el médico esperaba. Ese fue el momento más duro. Había esperado que no fuera necesaria la quimioterapia, pero ahora la he comenzado”, indicó en su momento.

En aquel entonces, confesó que lo más difícil de todo fue confesarle a su único hijo su condición. Declaró que el joven la apoyó en todo momento y le dijo que “todo estaría bien”.

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¿Cómo despidieron a la conductora Patrizia Caselli?

Se reportó que el funeral de la conductora Patrizia Caselli se celebrará el próximo 12 de junio en Milán. Según se ha dicho en redes sociales, el evento será privado y solo podrán asistir familiares, así como gente cercana.

Sus fans y colegas se han solidarizado con la familia. Hasta el momento, no hay más información sobre el tema. En tanto que algunos medios han aprovechado para dedicarle emotivos mensajes de despedida.

“No puedo aceptar que te hayas ido. El último mensaje de voz tuyo cuando te estaba deseando feliz cumpleaños en mayo del año pasado y tú a mí por convertirte en abuelo... ¡Que tengas un buen viaje, amiga, y gracias! Fue un verdadero honor conocerte”, escribió uno de sus colegas.

Funeral de la conductora Patrizia Caselli / Redes sociales

¿Quién era la conductora Patrizia Caselli?

Patrizia Caselli era una actriz y conductora de origen italiano. Comenzó su carrera durante los años 80 y 90, participando en diversos proyectos de cine y publicidad. Con el tiempo, se le dio la oportunidad de trabajar en la televisión.

Es considerada como una de las celebridades más influyentes de su país. Se casó en tres ocasiones y adoptó a un hijo, a quien nombró François. Tras su diagnóstico de cáncer, se alejó del medio para enfocar sus energías en su tratamiento.

Pese al miedo que sentía, siempre se mostró optimista. Aseguraba que no estaba lista “para dejar solo a su hijo”, por lo que prometió esforzarse en su recuperación.

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