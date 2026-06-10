Reportan presunta muerte de participante de La mansión VIP; comparten foto de camioneta destruida: ¡rumor falso !

La madrugada de este miércoles 10 de junio comenzó a trascender en redes sociales la imagen de una camioneta destruida que, presuntamente, corresponde a un participante de La mansión VIP, que después llevó a un rumor falso de su presunta muerte. ¡Usuaron salen a desmentir!

¿Qué exparticipante de La Mansión VIP presuntamente murió en accidente automovilístico? / Redes sociales

¿Quién es el participante de La mansión VIP que presuntamente murió en un accidente automovilístico? La verdad sobre el rumor falso

Una publicación en ‘X’ de la cuenta “Angieermss” desató la locura en redes sociales, pues informaba un rumor falso de la presunta muerte del influencer “Lonche” quien formó parte de La mansión VIP en su primera edición.

El mensaje de dicha cuenta llegó acompañada con la imagen de una camioneta destruida por un fuerte impacto:

Se ha confirmado información de el fallecimiento del streamer Víctor Ordóñez, conocido en la comunidad digital como “Lonche de huevito”. De acuerdo con los reportes más recientes, el suceso ocurrió a causa de un accidente automovilístico en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, Mx. Angieermss

El titular y la foto bastaron para que muchos creyeran que se trataba de una noticia verídica, pero en realidad todo es totalmente FALSO, aunque ya había generado miles de reacciones.

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¿Cómo confirmaron la FALSA muerte de “Lonche”? / Redes sociales

¿Cómo negaron la muerte del influencer mexicano “Lonche”?

Varios internautas sí cayeron en lo preocupante de noticia, y hasta desearon que el alma de “Lonche”, quien ha tenido problemas con Yeri MUA, descansara en paz, sin investigar más a fondo.

En los mismos comentarios de la publicación usuarios comenzaron a negar la información, ya que la imagen corresponde a un accidente de hace varios años y que ni siquiera es de algún automóvil del creador de contenido:



“No sé quién sea, pero lo matan cada semana a ese muchacho. Se pasan”,

“No te tocaba” y,

“Puro amarillismo, foto del 2025".

Es así que la noticia de la presunta muerte de “Lonche” se descubrió totalmente FALSA, por lo que cualquier información que se genere alrededor, no es comprobable.

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Noticia sobre FALSA muerte de “Lonche” / X: Angieermss

¿Cuál fue la polémica entre “Lonche” y Yeri MUA?

La “rivalidad” entre “Lonche"y Yeri MUA inició desde hace varias semanas. En un primer supuesto, la influencer declaró que había sido víctima de amenazas de muerte para llevar a cabo un concierto, mismas que presuntamente correspondían al creador de contenido.

El asunto no paró ahí, pues después de la participación de “Lonche” en La mansión VIP pasaron varias situaciones, aquí la cronología:



Naim Darrechi fue detenido en el Aeropuerto de la CDMX por presunto altercado con azafata “Lonche” también apoyó esa idea de la posible culpabilidad de Yeri MUA. Yeri MUA fue “rechazada” de La mansión VIP, según “Lonche”, por no haber pasado los exámenes de VIH. Yeri MUA decide retirarse de las redes por múltiples ataques y señalamientos en su contra.

Esta información no ha sido confirmada por la producción del programa, aunque cuando fue cuestionado HotSpanish, no quiso entrar en más detalles.

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