Yeri MUA demandaría a Lonche tras acusarla de padecer VIH, ¿lo admite?: “Se me juzga mucho”

Yeri MUA ha estado en el ojo del huracán tras ser señalada de, presuntamente, padecer VIH, una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS). Un influencer llamado Lonche fue el responsable de difundir este rumor. Tras muchos días de hermetismo, la veracruzana hace frente al tema. Te contamos todos los detalles.

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Lonche podría ir a la cárcel por acusación contra Yeri MUA / Redes sociales

¿Por qué Lonche dijo que Yeri MUA, presuntamente, padece VIH?

Todo surgió a raíz de la detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, suscitada hace casi dos semanas. Mucha gente comenzó a especular que Yeri MUA orquestó el hecho en contra de su expareja.

Los que apoyan esta acusación argumentan que la veracruzana estaba “celosa” del éxito y nuevo noviazgo del español tras su salida de ‘La mansión VIP’. Si bien ella lo ha negado en múltiples ocasiones, la duda sigue.

Entre aquellos que creen en esta teoría se encuentra Víctor Ordóñez, nombre real de Lonche. A través de redes sociales, aseguró que la influencer es una mala persona. Incluso aprovechó para exhibir que, presuntamente, la también cantante tendría VIH. Según él, esa habría sido la verdadera razón por la que Yeri no fue aceptada en el reality de ‘HotSpanish’.

“Bueno, qué más da tin (sticker de caballo) no entró a La mansión porque antes de entrar nos hicieron estudios de VIH, creo que alguien no pasó la prueba, oh shit”, manifestó.

Sus palabras causaron mucha controversia. Si bien algunos simplemente ignoraron sus palabras, otros las aceptaron como verdad y han criticado duramente a la joven.

Lonche acusa a Yeri MUA de tener VIH / Redes sociales

Así reaccionó Yeri MUA ante los rumores sobre que supuestamente tiene VIH

Hace algunas horas, Yeri MUA, quien hace poco causó polémica por colapsar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, respondió a los rumores de su presunta enfermedad. Fue a través de Instagram que aclaró de forma contundente el tema.

La intérprete de ‘Ojitos chiquititos’ negó categóricamente tener VIH. Aunque no mencionó nombres, se dijo muy molesta de que la sigan juzgando por ser “una mujer que vive su sexualidad con libertad”.

“No soy paciente de VIH. Se me juzga por ser una mujer que vive su vida sexual con libertad y no tiene miedo de compartirlo. Tanto así que siempre intentan esparcir rumores sobre mi salud sexual”. Yeri MUA

Resaltó que, a su considerar, hablar así de una “mujer perteneciente a la comunidad LGBT+” era “retrógrada” y “serofóbico”. También aprovechó para pedir un alto a las burlas que se han generado sobre el asunto.

“Creo que no es justo que se burlen de las discapacidades o enfermedades, usándolas para lastimar a otras personas como si México no fuera de los principales países con población contagiada. Feliz mes del orgullo Pride a todas mis jochis y pongan en su lugar a la gente serofóbica”, sostuvo.

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Yeri MUA aclara que no tiene VIH / Redes sociales

¿Yeri MUA demandará a Lonche por acusarla de padecer VIH?

En un episodio reciente de su pódcast, el periodista Gabo Cuevas dijo haberse comunicado con el equipo laboral de Yeri MUA, expareja de Naim Darrechi. De acuerdo con el famoso, presuntamente planean iniciar un proceso legal contra Lonche.

“Esto entra en un delito de discriminación. Sé que el equipo legal que representa a Yeri MUA va a dar, en breve, a conocer que esto no va a quedar en un post nada más. Esto viene por un delito de daño moral, discriminación. El equipo de Yeri MUA va a emprender acciones legales contra este individuo. Es muy delicado”, manifestó.

Cabe mencionar que, hasta este momento, la veracruzana o su equipo legal no han mencionado nada sobre el asunto, por lo que todo queda en calidad de RUMOR hasta que haya una confirmación.

¿Qué pasó entre Yeri MUA y Lonche?

La polémica entre Yeri MUA y Lonche, a quien se le vio en el ‘Supernova Génesis’, comenzó hace algunos meses. En su momento, la cantante aseguró que el influencer presuntamente la “acosó” durante una fiesta en Miami.

Tras esto, la veracruzana dijo estar recibiendo “amenazas de muerte” y responsabilizó a Lonche por esta situación. En respuesta, este último negó todo y dijo: “Mi comunidad es libre de hacer lo que quiera porque yo no soy su líder. Lo hacen porque quieren. No seas tonta”.

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