Maza Clan exige justicia tras intento de robo a su casa con arma de fuego; publica impactante VIDEO del momento

Después de que Maza Clan tuvo que pedirle perdón a su esposa tras los rumores de romance con Sol León en ‘La mansión VIP’. El influencer de Sinaloa, Alan Alapizco, subió un video en el que muestra el intento de robo a mano armada que sufrió en su casa.

Él y su esposa hablaron sobre lo ocurrido. ¿Qué pasó? Te contamos.

Maza Clan en el escenario de una fiesta / Redes sociales

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¿Qué dijeron Maza Clan y su esposa, Cindy Cornejo, tras el intento de robo a mano armada que vivieron?

Tras sufrir un intento de robo a mano armada en su casa, Maza Clan decidió grabar un video en el que compartió sus emociones y pidió justicia.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, el influencer de Sinaloa compartió cómo se encontraba después de que dos personas encapuchadas y con el rostro cubierto quisieron forzar la entrada principal de su casa. Maza Clan expresó lo siguiente:

Siento una impotencia, un coraje, y quiero que este video se haga viral, que llegue a las personas a las que tenga que llegar, porque esto se tiene que hacer justicia. Maza Clan

El sinaloense contó también que, en el momento en que los ladrones intentaron cruzar la puerta, él y su esposa metieron el seguro del cerrojo. Además, contó que un vecino vio cómo ambos sujetos se acercaban a su casa y que uno de ellos le pedía guardar silencio para que el influencer no se diera cuenta de que iban a robarle.

En su video, él también expresó su deseo de justicia ante su experiencia y aunque no nombró a ninguna secretaría de seguridad, él dijo:

No es justo y quiero que se haga justicia. Espero que el día de mañana me tengan a las demás personas para yo señalar y decirles: estas personas fueron. Maza Clan

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Cindy Cornejo, esposa del creador de contenido, expresó el miedo que vivió al compartir el video de denuncia de su pareja y dijo: “Qué susto tan horrible”.

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¿Cómo ocurrió el intento de robo en la casa de Maza Clan?

El creador de contenido, quien sube videos de bromas, retos extremos y dinámicas sobre la vida de rancho, contó a sus seguidores la terrible situación que vivió en la madrugada del domingo 12 de julio.

Una semana antes, el influencer compartió su vida con normalidad. Maza Clan publicó unas fotografías de sus vacaciones en el nuevo resort de la cadena de televisión Nickelodeon, en la riviera maya, y cuatro días antes, se le vio bailando en el escenario de una fiesta.

Maza Clan pasó de publicar contenido disfrutando de su familia y en eventos sociales a publicar un video en el que denuncia el intento de robo a mano armada en su domicilio.

Maza Clan denuncia con video el intento de robo en su domicilio con arma / Redes sociales

Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que el intento de robo sucedió a las 11:51 de la noche. Primero, se observó que entró un hombre al que no se le veía la cara por llevar una playera y una gorra que le cubrían el rostro.

El hombre se acercó a la entrada principal y tocó la puerta dos veces; se asomó a lo que parecía ser una ventana y fue cuando la cámara lo capturó llevando un arma.

Se escuchó también cómo un perro comenzó a ladrar y, acto seguido, intentó entrar con determinación, apuntando el arma hacia la puerta. Detrás de él, apareció un hombre más. Al no poder entrar después de unos instantes, ambos hombres decidieron irse.

El susto quedó guardado y en sus redes sociales le comentaron mensajes de apoyo. ¿Maza Clan presentó una denuncia ante las autoridades?

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¿Maza Clan presentó una denuncia por el intento de robo a su casa en Sinaloa?

Hasta el momento, Maza Clán y su esposa, quien aseguró que es “el amor de su vida” tras salir de ‘La mansión VIP’, no han comentado si presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Sinaloa o ante la Secretaría de Seguridad Pública.