Padre José de Jesús Aguilar denuncia robo en iglesia y pide ayuda: “Puedan dar con ellos”

Esta semana se confirmó que la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en la colonia San Rafael, en CDMX, fue víctima de un robo que ha causado indignación entre vecinos y feligreses. El párroco José de Jesús Aguilar (quien aseguró que usaba pañal) denunció el hurto de varias esculturas y placas de bronce que formaban parte de una galería comunitaria. ¿Hay sospechosos?

Padre José de Jesús Aguilar denuncia robo / YT: Azteca Noticias

¿Cómo fue el robo que denuncia el padre José de Jesús Aguilar?

En un encuentro con TV Azteca, el padre José de Jesús Aguilar contó lo sucedido asegurando que el robo se llevó a cabo con la participación de varias personas, así como de un auto que tuvo que trasladar las esculturas:

Una persona que se salta, otras personas que están abriendo la reja y rompiendo las cadenas y seguramente alguien más en algún vehículo para llevarse este material pesado. Padre José de Jesús Aguilar

El atrio de la parroquia se había convertido, en los últimos años, en un punto de encuentro cultural gracias a las iniciativas encabezadas por el padre Aguilar.

El sacerdote relató que el objetivo era que el atrio dejara de ser únicamente un espacio de tránsito y se transformara en un lugar donde las personas pudieran contemplar obras artísticas.

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Esculturas robadas al Padre José de Jesús Aguilar / YT: Azteca Noticias

¿Qué esculturas se robaron de la iglesia donde colabora el padre José de Jesús Aguilar?

La denuncia que hará el padre José de Jesús Aguilar, quien también sufriera una fuerte agresión física, corresponde al robó de esculturas y unas placas de bronce, varias de ellas inspiradas en obras de importantes artistas:



Ángel dedicado a los niños fallecidos por cáncer,

Placa por las madres buscadoras y,

Homenaje a las artistas Leonora Carrington y Remedios Varo.

El padre José señaló que desde que se dieron cuenta de lo sucedido decidieron reportarlo en redes sociales, ya que es el espacio en el que rápidamente podrían ofrecer dichas piezas para su venta:

Para que no les compren las piezas, para que si saben quiénes son, los denuncien y puedan dar con ellos. Confiamos en las autoridades. Padre José de Jesús Aguilar

El padre José de Jesús apuntó que el valor de las obras oscila entre los 200 mil pesos, pero teme que el bronce sea fundido para poder ser vendido de otra manera.

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¿Quién es el padre José de Jesús Aguilar?

José de Jesús Aguilar Valdés es un sacerdote católico mexicano, locutor, actor y escritor. Conocido también por evangelizar a través de medios: conduciendo programas en Radio Fórmula e Imagen Radio, y ha participado en Televisa, TV Azteca, Univisión y Telemundo.

Actor en más de 37 telenovelas y películas, es autor de 16 libros, entre ellos Cuentos para entender el Evangelio y La sede vacante.

En fechas recientes, el padre José de Jesús Aguilar participó en MasterChef Celebrity, reality en el que se convirtió en uno de los favoritos por el público.

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