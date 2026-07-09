Influencer pierde su identificación y aparece con deuda de 40 mil pesos; denuncia robo: “No sé cómo le hicieron”

El influencer y creador de contenido Andrés Johnson encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que fue víctima de un presunto robo de identidad, situación que lo llevó a aparecer en Buró de Crédito con una deuda cercana a los 40 mil pesos, pese a que asegura nunca haber solicitado ningún financiamiento. ¿Qué pasó? Esto denuncio.

Mira: Muere influencer mientras “huía” de la policía, se arrojó a un lago y se ahogó: ¿Qué pasó exactamente?

¿Qué le pasó al influencer Andrés Johnson y cómo descubrió una deuda de 40 mil pesos?

La denuncia fue compartida por el propio influencer a través de sus historias de Instagram, donde explicó que todo habría comenzado después de perder su credencial para votar hace aproximadamente un año. Lo que parecía un simple extravío terminó convirtiéndose en un problema financiero que hoy afecta su historial crediticio.

El creador de contenido explicó que descubrió el problema cuando intentó solicitar un crédito para llevar a cabo un proyecto personal relacionado con una construcción. Sin embargo, al iniciar el trámite recibió una respuesta inesperada: aparecía con un historial negativo en Buró de Crédito. Sorprendido por la situación, comenzó a investigar qué estaba ocurriendo y encontró un financiamiento abierto a su nombre que desconocía por completo.

“Yo perdí mi INE desde agosto del año pasado y sí, error mío no haberlo reportado, yo entiendo, pero alguien fue a C&A a sacar dinero con la pura INE y se la dieron, güey, porque no fui yo obviamente” Andrés Johnson

El influencer reconoció que no reportó el extravío del documento en su momento, aunque aseguró que jamás imaginó que alguien pudiera utilizarlo para obtener una línea de crédito a su nombre. La situación se agravó porque desconocía la existencia de dicha cuenta, por lo que nunca realizó pagos ni recibió alertas sobre el adeudo.

Lee: Famoso influencer denunciado por presunto abuso en contra de una empleada de un spa: FOTO

¿Por qué el influencer Andrés Johnson denunció un presunto robo de identidad tras perder su INE?

Para Andrés Johnson, todo apunta a un caso de robo de identidad, ya que sostiene que nunca autorizó el trámite, nunca firmó ningún contrato y tampoco estuvo presente cuando se habría abierto el crédito.

El influencer cuestionó abiertamente los filtros de seguridad aplicados para otorgar el financiamiento y pidió explicaciones a la empresa involucrada.

“A la gente de C&A, espero y vean esto, me robaron 40 mil pesos, la gente de C&A me robó 40 mil pesos”. Andrés Johnson

Posteriormente detalló que el monto originalmente utilizado era mucho menor: “Se gastaron 5 mil pesos, pero como yo no sabía de la existencia de esta tarjeta, un año después ya debo 40 mil pesos. Nadie me contesta, nadie me ayuda, nadie me dice qué hacer”.

Lee: Querido influencer y su padre mueren en accidente automovilístico; filtran FOTOS de la escena

¿Qué hará el creador de contenido Andrés Johnson para demostrar que nunca solicitó el crédito?

Tras descubrir el presunto fraude, el creador de contenido Andrés Johnson, anunció que viajará personalmente a la sucursal donde se habría realizado el trámite para intentar reunir pruebas que respalden su versión.

Entre las acciones que planea solicitar se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad para identificar a la persona que acudió a gestionar el crédito.

Andrés Johnson “Ver las cámaras y poder demostrar que no fui. No sé cómo le hicieron. Es robo de identidad. No entiendo cómo le hicieron para darle la tarjeta a alguien que no es de la INE. No sé quién firmó”.

Pese a ello, reconoció que tiene pocas expectativas de encontrar evidencia contundente.

“Estoy seguro de que no van a tener la foto de la persona que sacó ese crédito”. Andrés Johnson

El influencer afirmó que su principal objetivo es limpiar su historial crediticio y demostrar que jamás solicitó la línea de crédito que aparece registrada a su nombre.

¿Quién es Andrés Johnson, el influencer que denunció el supuesto fraude?

Andrés Johnson es un influencer, artista, empresario y creador de contenido originario de Hermosillo, Sonora. Nació en 1996 y ganó popularidad gracias a sus videos humorísticos, sketches y contenido relacionado con experiencias cotidianas y estilo de vida.

A lo largo de su carrera ha construido una sólida comunidad digital que supera los 8 millones de seguidores en TikTok, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales en México.

Además de su faceta como creador de contenido, Andrés Johnson también ha desarrollado proyectos empresariales, entre ellos la marca Porkilo Botanas, con la que ha ampliado su presencia fuera del mundo digital.