Querido influencer y su padre mueren en accidente automovilístico; filtran FOTOS de la escena

En medio del luto por la influencer Bárbara Celeste y su hija, quienes fueron víctimas del doble terremoto en Venezuela, se confirma la muerte de otro querido creador de contenido. Se trata de Sebastián Funes, mejor conocido en internet como Chatterbox, y su papá, en un aparatoso accidente automovilístico. Te contamos lo que se sabe.

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Chattetbox murió en un accidente automovilístico / Redes sociales

Así fue la muerte de Sebastián Funes, mejor conocido en internet como Chatterbox, y su papá

Todo ocurrió el lunes 6 de julio. De acuerdo con información oficial, Sebastián Funes y su familia iban regresando a Buenos Aires, Argentina, tras asistir al velorio de su abuela en Pehuajó. En algún punto, se vieron involucrados en un accidente automovilístico. Su vehículo chocó contra una camioneta.

Tanto el creador de contenido como su padre murieron en la escena. En tanto que la madre y la hermana fueron trasladadas al hospital más cercano para su atención médica. Se desconoce la gravedad de sus heridas.

A través de redes sociales, se han filtrado imágenes de los hechos. Se puede ver que uno de los vehículos, aparentemente en el que viajaba Funes y su familia, está completamente volcado a un lado de la carretera. Mientras el otro tiene un fuerte golpe en la parte delantera.

La policía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. En tanto que sus amigos y fanáticos no han dudado en pronunciarse y lamentar el hecho. Uno de los primeros en reaccionar fue Valentín Costabel, productor y community manager, quien lo describió como alguien que “siempre está para los amigos”.

“Nunca imaginé que llegaría el día de tener que despedir a un amigo. Muchos seguro conocían a Chatterbox, pero yo tuve la suerte de conocer a Seba. Como me decías vos siempre, el resto es historia, y vos sí que la hiciste”, se lee en su dedicatoria.

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Tragedia enorme en el mundo gamer argentino..



Hoy lunes 6 de julio, Sebastián Funes, conocido como Chatterbox (27 años), falleció junto a su padre Juan Manuel Funes en un trágico choque frontal en la Ruta Nacional 5, cerca de Pehuajó. (Su auto, un Honda Civic, era el vehículo en… pic.twitter.com/CSvOXbXKkD — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 6, 2026

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Chatterbox?

La última publicación de Chatterbox data del pasado 2 de julio. Dicho post era para promocionar un evento relacionado con Dragon Ball, que estaba programado para el próximo 12 de julio, en Argentina.

“¿Unxavi es bueno? ¿O le podría ganar?”, escribió en los comentarios.

Asimismo, una amiga cercana a él compartió una conversación que tuvieron en su momento. A través de sus historias en Instagram, la joven también le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Nunca te olvidabas de traerme un pack de cartas Pokémon siempre que te ibas de viaje, amigo. Te vamos a extrañar literalmente todos. La vida es injusta, sé que nos vas a cuidar desde el Cielo”, manifestó.

Hasta el momento, se desconoce cómo o cuándo serán los ritos funerarios. Y es que el resto de la familia o sus allegados más cercanos no han hecho declaraciones al respecto.

Así despidieron a Chattetbox / Redes sociales

¿Quién era Chatterbox, el influencer argentino que murió en un accidente automovilístico?

Sebastián Funes, también conocido como Chatterbox, era un influencer y streamer de origen argentino. Se enfocaba principalmente en hablar sobre anime y videojuegos. Conforme su popularidad creció, lo invitaron a diversos eventos.

Tenía 27 años al momento de su trágica muerte. Era muy popular en su país natal y su nombre comenzaba a sonar en otros países. En redes sociales, contaba con poco más de 144 mil seguidores. En tanto que su canal de YouTube había superado el millón de suscriptores.

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