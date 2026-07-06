Colaboradora de Hoy da el último adiós a su padre con emotivo mensaje; así no anunció: “No me sueltes, papito”

El viernes pasado, durante la transmisión en vivo del programa Hoy, se dio a conocer la muerte del padre de su colaboradora, Cecy Gutiérrez.

Tras darse a conocer la noticia, la conductora compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos con recuerdos junto a su padre, acompañados de un emotivo mensaje en el que abrió su corazón para despedirlo.

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¿De qué murió el papá de Cecy Gutiérrez, conductora de ‘Hoy’?

Luego del anuncio realizado en vivo el pasado 3 de julio, tan solo unas horas después la propia Cecy Gutiérrez compartió una publicación en Instagram para confirmar la lamentable noticia.

En el mensaje se limitó a dedicarle palabras de amor y reconocimiento a su padre, sin revelar la causa de su fallecimiento.

No obstante, durante el Día del Padre publicó otro mensaje que dejaba entrever que su papá atravesaba por un delicado estado de salud, situación que podría haber estado relacionada con su muerte, aunque la conductora no lo ha confirmado.

Así confirmó Cecy Gutiérrez la muerte de su padre. / IG: @gtzcecy

“Si pudiera pedir un deseo, le pediría a Diosito que nunca te sientas mal, que no te duela nada y que no dejes de reírte...” Cecy Gutiérrez

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Así anunciaron la muerte del papá de Cecy Gutiérrez en ‘Hoy’

Durante la emisión del viernes 3 de julio, la conductora Andrea Escalona fue quien dio la noticia del fallecimiento del señor Arturo Gutiérrez Gonzalez y envió las palabras de condolencias a su compañera.

Seguido de eso, Paul Stanley, otro de los doncutores del matutino expresó el cariño que le tienen a su compañera y deseando que su papá “vuele alto”.

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Confirman muerte del padre de Cecy Gutiérrez / Las estrellas

El emotivo mensaje de despedida de Cecy Gutiérrez a su papá

Unas horas después del anuncio en vivo, Cecy finalmente confirmó el fallecimiento de su papá en redes sociales con palabras de amor, agradecimiento y reconocimiento por lo que el señor Arturo hizo por ella a lo largo de toda su vida.

“Me abrazaste desde que nací, y yo pude abrazarte hasta tu último aliento en la tierra. Esa será la paz que sostenga mi corazón para siempre. No me sueltes papito.” Cecy Gutiérrez

La publicación al día de hoy alcanza más de 14 mil “me gusta” y cientos de comentarios, entre los que destacan los de sus compañeros del medio, como Marcela Mistral, Montserrat Oliver y Karla Gómez externándole su apoyo y lamentando su pérdida.

Cecy gutiérrez compartió las muestras de apoyo de familiares y amigos. / IG: @gtzcecy

“Hermosa bendicion de hacerse compañía tanta vida, más hermosa bendicion la promesa de nuestro Dios al saber que está en el paraíso con quienes se adelantaron…" Marcela Mistral a Cecy Gutiérrez

Además, durante las últimas horas ha compartido en sus historias arreglos florales que ha recibido de amistades y familiares, así como videos de otras transmisiones de Televisa en las que le envían condolencias.

Hace un par de semanas, durante el programa también dedicaron unos minutos para anunciar y lamentar la muerte de Lucas Vignale.

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