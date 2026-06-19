¿Galilea Montijo lloró en vivo? El inesperado embarazo que paralizó Hoy y la petición que la dejó sin palabras

La mañana de este 19 de junio, el programa Hoy vivió uno de esos momentos que nadie esperaba. Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en un anuncio que desató gritos, aplausos y hasta lágrimas entre los conductores. ¡Galilea Montijo protagonizo un momento especial!

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El cambio físico de Galilea Montijo se nota en cada aparición de Hoy / Instagram: @galileamontijo

¿Qué pasó en el programa Hoy hoy 19 de junio y por qué interrumpieron la transmisión en vivo?

El programa Hoy volvió a sorprender a su audiencia la mañana de este 19 de junio con un momento completamente inesperado que rápidamente se volvió tema de conversación. En plena transmisión en vivo, la producción decidió interrumpir la dinámica habitual para dar paso a una noticia que emocionó tanto a los conductores como al público: un embarazo revelado en directo.

La conductora Galilea Montijo, presentó al actor Josh Gutiérrez, quien acudió como invitado especial. Durante la charla, recordaron un detalle que hizo aún más especial el momento: el propio programa Hoy fue pieza clave en su historia de amor.

“El programa Hoy fue su cupido, que se hicieron novios en febrero”, expresó Galilea Montijo, dejando ver la cercanía que existe entre el actor y el equipo del matutino. Lo que parecía una simple entrevista pronto dio un giro inesperado que dejó a todos con la boca abierta.

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¿Cómo anunció Josh Gutiérrez el embarazo de su novia en Hoy?

El momento más impactante llegó cuando Josh Gutiérrez confirmó en Hoy que será papá, desatando gritos, emoción y sorpresa en el foro. En medio de la revelación, el actor no solo compartió la noticia, sino que también incluyó a los conductores como parte importante de esta nueva etapa de su vida.

“Ustedes son como mi familia y para mí es muy importante compartir con ustedes que van a ser tíos… Vamos a ser papás y quería que la conocieran oficialmente”, dijo el actor, generando una ola de aplausos y reacciones emotivas.

Pero eso no fue todo. La noticia del embarazo en Hoy en vivo tomó un giro aún más conmovedor cuando decidió involucrar directamente a Galilea Montijo en su anuncio.

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¿Qué inesperada petición le hizo Josh Gutiérrez a Galilea Montijo EN VIVO que la hizo llorar?

En uno de los momentos más emotivos del programa Hoy, Josh Gutiérrez le hizo una inesperada petición a Galilea Montijo que dejó a todos sin palabras. El actor le pidió presionar el corazón de un osito especial para que pudiera escucharse el latido del bebé en vivo.

“Gali, ¿puedes presionar el corazón del osito? Ahí podemos escuchar el corazoncito del bebé…”, expresó el actor.

La reacción de Galilea Montijo fue inmediata y completamente natural. Visiblemente emocionada, la conductora apenas pudo contener las lágrimas al escuchar los latidos.

“¿Qué? No, ¿en serio?... ¿Es neta?... Se me enchinó la piel. ¿Se escucha?”, dijo conmovida, provocando aún más emoción en el foro.

¿Quién es la novia de Josh Gutiérrez y qué se sabe del bebé que esperan?

Tras el anuncio del embarazo en Hoy, la sorpresa continuó cuando la novia de Josh Gutiérrez apareció en el foro del programa, mostrando por primera vez su pancita. El momento fue recibido con ternura y múltiples felicitaciones por parte de los conductores.

Galilea Montijo reaccionó con cariño al verla: “Ay wow, mi reina… Qué emoción”.

Además, el actor reveló algunos detalles importantes sobre su futuro como papá, confirmando que próximamente harán la revelación de género del bebé.

“Justo el día de mañana vamos a querer compartir la revelación de género… Ya sabemos cómo le vamos a poner” Josh Gutiérrez

¿Quién es Josh Gutiérrez, actor que anunció embarazo en Hoy en vivo?

Josh Gutiérrez es un actor mexicano de telenovelas que ha construido su carrera en Televisa desde el CEA. Ha participado en proyectos como:

