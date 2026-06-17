Galilea Montijo y su novio captados ¿en pleno acto en la playa?, ¡¿se aferra a ser mamá?!: VIDEO

Galilea Montijo, quien volverá como conductora en ‘La casa de los famosos México 2026’, enciende la conversación en redes sociales. Mediante redes sociales, ha circulado un video en el que se le ve junto a su novio en una situación que muchos podrían considerar “subida de tono”. Te contamos los detalles.

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Galilea Montijo e Isaac Moreno captados en la playa / Mezcalent

¿Quién es el novio de Galilea Montijo?

Isaac Moreno es un modelo e influencer español de 45 años. Ganó notoriedad en redes sociales tras anunciar su relación con la también actriz Galilea Montijo en mayo de 2023.

Estudió contabilidad y tiene una especialización en Ingeniería Estructural. Sin embargo, se ha dedicado más a la industria de las redes sociales. También se sabe que tiene un hijo. Según información de Michelle Rubalcava, se separó de la madre del menor porque no quería apoyarlo en su carrera de modelo.

Su relación con Galilea ha sido muy criticada, principalmente porque él es siete años menor que ella. Ante esto, la presentadora de ‘Hoy’ ha dicho que los malos comentarios no han impedido que sea completamente feliz.

“A mí lo que me importa es lo que diga la gente que me quiere, la gente que me conoce… La gente hoy en día, gracias a Dios, no se deja llevar por lo que dicen por ahí”, manifestó en su momento.

Y añadió: “Yo le llevo siete años a mi hombre, no creo que lo haya parido a los siete años, entonces estamos bien”.

Aunque no suelen hablar mucho de su relación, se han mostrado muy enamorados. En redes sociales, han compartido fotos y videos que dejan ver el gran romance que viven.

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Galilea Montijo ignora las críticas por su relación con Isaac Moreno / Redes sociales

¿Galilea Montijo publicó un video ‘íntimo” con Isaac Moreno, su novio?

Recientemente, Galilea Montijo, quien hace poco enfrentó críticas por la apariencia de su rostro, subió un video junto a su novio desde una playa. En una de las tomas, se les puede ver acostados en una tabla de surf.

Lo que más llamó la atención de esta imagen fue la posición en la que estaban. Para muchos, aparentemente, estaban imitando una posición íntima. La cantante compartió el material con la siguiente descripción:

“Fin de semana de fotos increíbles…acompañado de risas, bailes y gente que adoramos… en nuestro lugar favorito”, se lee.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Dioses del olimpo”

“Divinos”

“Se están preparando para ser papás”

“Gali, eres la más top”

“Se calman, por favor”

“Los amo”

Pese a todo, Isaac y Galilea se están posicionando como una de las parejas más queridas del medio artístico. Incluso, muchos han pedido que ya “se casen” y formen una familia.

¿Galilea Montijo se casa con Isaac Moreno?

Desafortunadamente, Galilea Montijo ya ha dejado claro que no tiene planes de casarse con Isaac Moreno por el momento. Indicó que ellos están “bien” y no considera necesario cambiar las cosas.

“Estoy saliendo de una (matrimonio); no, no, no, yo la verdad no pensé encontrar a alguien tan rápido... y me voy día con día, así estamos él y yo, después de un divorcio, los dos estamos tranquilitos, así estamos bien”, indicó.

No obstante, ha expresado su deseo de convertirse en mamá nuevamente a los 52 años. Incluso llegó a decir que ya estaba buscando la manera de lograrlo.

“Yo siempre he dicho que me encantaría volver a ser mamá. Hemos buscado la manera, laboratorios. Hay uno que encontramos, pero está en Barcelona y sería muy difícil para nosotros darle el seguimiento en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo”, manifestó.

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