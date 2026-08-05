Galilea Montijo estuvo a punto de dejar la televisión tras cirugía: “Me cambió la cara, me cambió la mirada”

Durante meses, el rostro de Galilea Montijo fue tema de conversación en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su apariencia y especularon sobre posibles procedimientos estéticos. Ahora, la presentadora decidió aclarar qué ocurrió realmente y explicar por qué atravesó una de las etapas más difíciles de su vida profesional.

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Galilea Montijo recibe regaño en Hoy. / Redes sociales

¿Qué cirugía se hizo Galilea Montijo y por qué decidió hablar del tema?

La conductora del programa Hoy abrió su corazón en una entrevista para el pódcast Bajo la piel, donde reveló detalles sobre la intervención estética, el impacto emocional que vivió y el tratamiento que actualmente sigue para intentar corregir los efectos. Ahí, Galilea Montijo reveló que insistió durante mucho tiempo en someterse a un procedimiento estético, pese a que recibió recomendaciones para no hacerlo.

En el avance difundido en redes sociales, la presentadora recordó cómo buscó realizarse la intervención y reconoció que estaba convencida de hacerlo. Incluso relató una conversación con la especialista en la que expresó su deseo de someterse al procedimiento.

“Yo estaba contigo friegue y friegue, Doc, quiero hacerme esto y tú me decías no”, contó Galilea durante la charla, una declaración que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La doctora Marimar Guerra también aclaró que ella no participó en la cirugía. De acuerdo con lo explicado en el pódcast, la conductora acudió con un cirujano plástico para realizarse la intervención que posteriormente le provocó complicaciones inesperadas.

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Galilea Montijo causó polémica por su aspecto en el estreno de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Por qué Galilea Montijo pensó que no volvería a trabajar en televisión?

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurre cuando Galilea Montijo habla de los cambios físicos que detectó en su rostro tras la cirugía estética y cómo estos la llevaron a pensar que su carrera podía terminar.

La conductora explicó que notó modificaciones importantes en su expresión facial y particularmente en su mirada. La situación la preocupó debido a que gran parte de su trabajo depende de la imagen que proyecta frente a las cámaras.

“Ya no voy a trabajar en televisión, o sea, me cambió la cara, llegó a un punto donde dije: me cambió la mirada, ¿qué me hizo?”, relató la famosa conductora.

Sus palabras sorprendieron porque anteriormente había minimizado el tema al asegurar que únicamente se había realizado un pequeño procedimiento relacionado con una ceja. Sin embargo, ahora reconoció que la situación fue mucho más compleja de lo que había dejado entrever.

¿Qué tratamiento sigue actualmente Galilea Montijo para recuperar su rostro?

Además de revelar las consecuencias de la cirugía, Galilea Montijo explicó que actualmente se encuentra bajo un tratamiento especializado para intentar revertir parte de los efectos que le dejó el procedimiento.

Aunque no detalló completamente el proceso en el adelanto compartido por la producción, la conductora adelantó que recibe una terapia similar a las utilizadas en algunos casos de parálisis facial, con el objetivo de recuperar la funcionalidad y apariencia que tenía antes.

La famosa había adelantado semanas atrás que atravesaba un proceso médico importante y que eventualmente explicaría todo lo ocurrido. Con estas nuevas declaraciones, confirmó que los cambios físicos no fueron temporales ni menores, sino que requirieron atención profesional constante.

La conductora también dejó claro que contar su experiencia busca informar sobre los riesgos que pueden existir detrás de ciertos procedimientos estéticos y visibilizar las consecuencias emocionales que pueden generar cuando los resultados no son los esperados.

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Galilea Montijo / Facebook: Galilea Montijo

¿Cuándo se estrena la entrevista completa de Galilea Montijo en ‘Bajo la piel’?

Tras la difusión del adelanto, miles de seguidores se mostraron interesados en conocer todos los detalles de la historia. La entrevista completa de Galilea Montijo en el pódcast Bajo la piel promete abordar con profundidad el procedimiento, los problemas que enfrentó y el camino que ha seguido para recuperarse.

La conversación se estrenará este 5 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través del canal oficial de YouTube de Bajo la piel.

Además, el contenido también estará disponible en Spotify, plataforma donde la conductora compartirá aspectos que no habían sido revelados anteriormente sobre la cirugía, el proceso de recuperación y el impacto que tuvo en su vida personal y profesional.