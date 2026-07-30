¿Galilea Montijo casi sufre un infarto? Revela la enfermedad que tuvo por ¿presión en LCDLFMX?

Después de que Galilea Montijo enfrentó nuevas críticas tras deslumbrar en La casa de los famosos México 2026, la presentadora concedió una breve entrevista en la que reveló el impacto que ha tenido el proyecto en su salud, tanto que ¿estuvo a punto de sufrir un infarto? ¡Te contamos los detalles!

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¿Galilea Montijo estuvo a punto de sufrir un infarto? / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Qué fue lo que dijo Galilea Montijo sobre su salud tras La casa de los famosos México 2026?

Ahora que Galilea Montijo regresó como titular de La casa de los famosos México 2026, han surgido varias dudas sobre su estado de salud, pues a pesar de mantenerse al frente del reality show 24/7 en las galas de nominación y eliminación, la conductora también está presente en el matutino Hoy.

Su trabajo constante en la tele hace que algunos de sus seguidores piensen que no se enferma, pero la también actriz confesó que en una ocasión sufrió una fuerte gastritis que la derrumbó por completo:

“Sí me enfermo, lo que pasa es que no lo comparto. La última fue una gastritis, nunca me había dado un dolor tal que sí terminé en el hospital ", contó Galilea Montijo. Su dolor fue tanto que llegó a sentir que ¿le daba un infarto?

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Galilea Montijo sufrió un gastritis que la derrumbó por completo. / Mezcalent

¿Galilea Montijo estuvo a punto de sufrir un infarto por La casa de los famosos México?

De acuerdo con Galilea Montijo, quien cuenta con el apoyo constante de su pareja Isaac Moreno, confesó que al sentir el dolor que le causó la gastritis pensó que le podría dar un infarto debido a que el dolor fue fuerte desde el primer momento.

“Cuando a mí me da gastritis porque soy experta en gastritis, me da del uno y va subiendo del uno, dos, tres, hasta que te tienes que tomar algo para calmar. Esta vez me dio al diez, o sea, no me avisó la gastritis y casi me desmayo del dolor que tenía. Yo pensé que me estaba dando incluso un infarto”. Galilea Montijo

Su anécdota fue bien recibida por sus seguidores, quienes aplaudieron el trabajo que hace Galilea Montijo como presentadora y colocaron comentarios como: “Ella siempre tan hermosa”, “Se ve guapísima, Gali”, “Qué lindo que muestren esa parte tan real y humana” y “La verdad, Gali es una fregona”.

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Galilea Montijo en ‘La casa de los famosos México 2026'. / Redes sociales

¿Cómo ha enfrentado Galilea Montijo las enfermedades?

Al final de la entrevista, Galilea Montijo reflexionó sobre cómo ha enfrentado los desafíos y las enfermedades a lo largo de su trayectoria y, aunque en ese entonces llegó a pensar en lo peor, ha aprendido que todo es con calma.

“Estoy muy relajada, respiro muchísimo, eso me ayuda mucho”, concluyó Galilea Montijo, quien pese a las críticas por su físico, sigue al frente de La casa de los famosos México 2026.

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