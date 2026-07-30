‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Quién ganó el primer reto por la salvación HOY jueves 30 de julio?

Tras una intensa noche de nominación, los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ se enfrentan al primer reto por el robo de la salvación. El ganador de este desafío, podrá batirse a duelo con Fede Vigevani para tratar de quitarle el privilegio de sacar a un nominado de la placa. Te contamos los detalles.

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Robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados de la primera semana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Como se sabe, Aldo Rendón fue el primer nominado de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’. Esto, después de que Arantza Ruiz, como parte de un reto de la producción, le pidiera escoger a uno de sus compañeros para subirlo a la placa durante el estreno.

En tanto que Fede Vigevani, al ser el líder de la semana, tiene inmunidad. De igual forma, Cynthia Klitbo no podía ser nominada por una dinámica.

Tras la gala de nominación, así quedó la placa de nominación:

Aldo Rendón

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Mariana

Yanet García

Ximena Herrera

Luis Chaparro

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Aldo Rendón fue el primer nominado de la temporada / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas para la prueba por el robo de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante el día, las celebridades realizaron una dinámica para definir a los dos finalistas de cada cuarto que lucharán por el privilegio de retar a Fede para robarle el poder de la salvación. Recordemos que, quien tenga esta ventaja, podrá salirse de la placa de nominación, en caso de estar allí, o sacar a alguien más.

El desafío consistió en meter cinco pelotas en una alberca con agujeros que tenían diferentes puntos. Quien obtuviera el mayor puntaje, sería el o la finalista. Estos fueron los ganadores por cada cuarto:

Finalistas de Ibiza: Ernesto Laguardia y Aldo Rendón.

Finalistas de Tulum: Arantza Ruiz y Moisés Peñaloza.

Finalistas de Malibú: Flor Vigna y Yahir

Los finalistas de cada habitación repitieron la dinámica. Al final, quedaron Ernesto, Arantza y Flor. Ellos se enfrentarán durante la gala de este 30 de julio para definir al retador de Fede. El evento inicia a las 10 pm. y se podrá ver en el Canal 5, así como en la plataforma de VIX

¿Quién ganó la prueba del reto por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

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