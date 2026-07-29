La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality HOY miércoles 29 de julio?

¡La espera terminó! La noche de este miércoles 29 de julio es la primera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2026. La tensión se pondrá al rojo vivo entre los habitantes que tomaran una decisión en el confesionario para comenzar con su estrategia en el juego. ¿Ya hay alianzas en cuarto Tulum, Ibiza y Malibú?

Cabe recordar que durante el estreno de La casa de los famosos México, algunos participantes obtuvieron beneficios especiales. Entre ellos destacó Arantza Ruiz, quien ganó el poder de nominar de forma directa a uno de sus compañeros. La actriz decidió otorgar ese punto en contra a Aldo Rendón, convirtiéndolo en el primer habitante en recibir una nominación de la temporada.

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¿Dónde ver La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Quién ganó la prueba del líder en La casa de los famosos México 2026?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026 llevó a cabo su primera prueba del líder, una competencia esencial que define inmunidad, la suite exclusiva de ‘La casa’ y el poder de salvar a un nominado.

Los 18 habitantes participaron en una dinámica inspirada en un videojuego, donde tuvieron que esquivar distintos obstáculos y atrapar logos para sumar puntos. Tras una intensa competencia, los tres finalistas fueron Fede Vigevani, Moisés Peñaloza y Gema Garona, quienes avanzaron a la etapa decisiva del reto.

Durante la gala de la noche, los finalistas enfrentaron una prueba de suerte. Cada uno debía elegir una de las seis llaves disponibles y probar si era la correcta para encender un automóvil. Solo una lograba arrancar el vehículo y quien la encontrara se convertiría automáticamente en el líder de la semana, además de llevarse a casa el codiciado premio.

Finalmente, Fede Vigevani se alzó con la victoria al elegir la llave correcta, convirtiéndose en el primer líder de la temporada de La casa de los famosos México 2026. Como recompensa adicional, el influencer ganó una camioneta último modelo, aunque sorprendió al revelar que planea regalársela a su amiga y creadora de contenido Karina Torres, gesto que rápidamente desató reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

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¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2026 este 29 de julio?

Este miércoles 29 de julio a las 10:00 de la noche, se llevará a cabo la primera Gala de Nominación de La casa de los famosos México 2026, uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality.

Será durante la transmisión en vivo cuando los habitantes ingresen al confesionario para repartir sus puntos y comenzar a definir las primeras estrategias dentro de la competencia.

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